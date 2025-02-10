Кампус Вільнюського університету

У 2025 році Литва виділить майже 32 млн євро на освіту українців, які переїхали у цю країну через війну. Таке рішення прийняли на засіданні уряду. Про це повідомляє НУШ з посиланням на литовський сайт LRT.lt.

Литовське Міністерство освіти, науки та спорту пропонувало виділити 4,2 млн євро на навчання українців у закладах вищої освіти Литви та на виплату стипендій для українських студентів. Крім того, Міносвіти Литви просило виділити 28,7 млн євро на навчання українських дітей за дошкільними, передшкільними та загальноосвітніми програмами у муніципальних та недержавних школах.

Однак Міністерство фінансів скоротило суму коштів, зазначивши, що при підготовці законопроєкту про бюджет на 2025-2027 роки виділення коштів на навчання українців не передбачалося через складність спрогнозувати реальну потребу у коштах. Мінфін вирішив ухвалити пізніше остаточне рішення про фінансування з 1 вересня, коли стане відома фактична кількість студентів.

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Кошти, які погодився виділити уряд Литви, призначені для українців, які вступили до вищих навчальних закладів у 2022 та 2023 роках та продовжують навчання цього року. Державне фінансування студентів, які закінчили школи в Україні, припинили торік у вересні. Однак деякі заклади вищої освіти самостійно продовжують фінансувати навчання українців.