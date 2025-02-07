Сеул є центром телекомунікацій, електроніки та машинобудування

Республіка Корея запрошує на навчання за магістерськими й аспірантськими програмами українських студентів, яким надасть стипендії. Програма Global Korea Scholarship (GKS) розрахована на 2025-2026 навчальні роки. Стипендії зможуть отримати 40 українських громадян (серед них має бути один представник корейської діаспори), пише МОН.

Співпраця у галузі освіти між двома країнами регламентується меморандумом про співробітництво між Міністерством освіти і науки України та Міністерством освіти Республіки Корея.

Інформація щодо умов і процедури отримання державної стипендії можна дізнатись за посиланням. Документи приймають до 28 лютого.

Як додали у МОН, деякі українські студенти у поточному навчальному році вивчають корейську мову у закладах вищої освіти Республіки Корея за стипендіальною програмою «The GKS International Reconstruction Talent Scholarship Track».

До слова, південнокорейська компанія HD Hyundai XiteSolution допоможе створювати сучасні навчально-тренінгові центри профтехосвіти в Україні для підготовки висококваліфікованих технічних фахівців у галузі будівельної техніки.