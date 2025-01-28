МОН та керівництво компанії підписали меморандум про співпрацю

Південнокорейська компанія допоможе створювати сучасні навчально-тренінгові центри профтехосвіти для підготовки висококваліфікованих технічних фахівців у галузі будівельної техніки. 27 січня Міністерство освіти і науки України спільно з компанією «HD Hyundai XiteSolution» підписали меморандум про співпрацю. Спільна ініціатива допоможе модернізувати професійно-технічну освіту, сприяти відновленню інфраструктури України та підвищити кваліфікацію робочої сили.

Основні цілі співпраці:

впровадження міжнародних стандартів у навчальні програми;

оснащення навчальних центрів сучасною технікою, що відповідає стандартам Tier 4 Interim/Final;

розроблення навчальних програм за участі Корейської асоціації виробників будівельної техніки;

можливості стажування для українських фахівців у Глобальному тренінговому центрі HD Hyundai в Кореї.

«Україна сьогодні потребує сучасної професійної освіти, яка відповідає викликам часу та потребам ринку праці. Співпраця з HD Hyundai XiteSolution є важливим кроком до модернізації системи профтехосвіти та формування сталого майбутнього України», – зазначив заступник міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дмитро Завгородній.

Початок роботи навчально-тренінгових центрів заплановано на липень 2025 року.

HD Hyundai XiteSolution – субхолдингова компанія HD Hyundai Group, що спеціалізується на виробництві будівельної техніки. Офіційне представництво компанії в Україні відкрили 28 січня 2025 року.