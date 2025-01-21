На ринку логістики бракує фахівців

Львів долучився до проєкту, який допоможе логістичному бізнесу знайти кваліфіковані кадри, а тим, хто шукає роботу чи хоче опанувати нову професію, отримати нові навички. Департамент економічного розвитку Львівської міської ради разом із Trade Master Group та Львівським кластером транспорту та логістики уклали меморандум про співпрацю. Про це повідомили у ЛМР.

Тренінговий центр Trade Master Group безкоштовно навчає логістики. Компанія співпрацює з понад 80 роботодавцями з усієї України, які готові брати на роботу учасників навчання, 11 з них – зі Львова. Курси вже пройшов 251 учасник, з них близько 60 – отримали роботу.

«Ми є тренінговим центром для розвитку спеціалістів, тому зробили велику амбіційну програму для навчання 420 спеціалістів ключових логістичних спеціальностей, яких нині не вистачає. Завдяки гранту ми безкоштовно навчаємо тих, хто хоче працювати в логістиці. Запрошуючи кандидатів на навчання, ми підписуємо меморандуми про те, що після його завершення вони готові працевлаштовуватись», – розповіла Тетяна Іллєнко.

Компанія вже 15 років навчає виробництва та дистрибуції спеціалістів вищого та середнього класу логістичної галузі. Цього року планують навчити близько 200 спеціалістів у сфері логістики за 8 професіями, залучити понад 30 нових роботодавців та організувати ярмарок вакансій.

Під час повномасштабної війни з’явилась катастрофічна проблема з виїздом персоналу і брак кваліфікованих кадрів.

«Логістика є однією з ключових галузей, яка забезпечує стабільність і розвиток бізнесу в умовах сучасних викликів. Завдяки співпраці з Trade Master Group та Львівським кластером транспорту та логістики ми маємо можливість не лише вирішувати проблему дефіциту кадрів, але й створювати нові можливості для працевлаштування та підвищення кваліфікації наших мешканців», – розповіла директорка департаменту економічного розвитку Львівської міської ради Інна Свистун.

Роботодавці, які шукають працівників у галузі логістики, можуть зголоситися тут. Більше дізнатися про проєкт та взяти у ньому участь можна за посиланням.