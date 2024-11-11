У закладах профтехосвіти намагаються відрегулювати держзамовлення до запитів ринку праці

Понад третина підприємств Львівщини мають нестачу кадрів робітничих професій. Про це повідомили 11 листопада у ЛОВА на засіданні Регіональної ради професійно-технічної освіти. Чиновники назвали найбільш затребувані професії на ринку праці та найбільш популярні серед вступників профтехів на Львівщині.

Як повідомив начальник відділу інновацій, професійної, фахової передвищої та вищої освіти департаменту освіти і науки ЛОДА Іван Пикус, згідно з опитуванням, яке проводили у листопаді 2023 року, 37% підприємств області відчували суттєвий дефіцит робітничих кадрів. Регіональне замовлення у 2024 році спрямоване на те, щоб професійно-технічна освіта гнучко реагувала на реальні запити економіки.

Серед найбільш популярних професій на Львівщині є:

автослюсарі,

трактористи,

електромонтери,

штукатури,

електрогазозварники,

оператори даних і програмного забезпечення,

кравці,

кухарі.

«Маємо кращий відсоток виконання регіонального замовлення у порівнянні з минулим роком, а тому знизилася вартість підготовки одного здобувача освіти. Вже зараз ми формуємо бачення на 2025 рік, будемо спиратися на статистичні дані, результати проведених опитувань та економічні прогнози департаменту економіки, щоб сформувати замовлення максимально наближене до потреб бізнесу та регіональної економіки», – зазначив Іван Пикус.

У переліку пріоритетних галузей економіки Львівщини виокремлюють:

автомобільний транспорт,

сільське господарство,

громадського харчування,

будівництво,

металообробка,

легка промисловість,

сфери обслуговування,

електромонтажні роботи.

Регіональне замовлення для фахової передвищої освіти становить 92% від запланованого. Найпопулярніші напрямки серед вступників – будівництво та цивільна інженерія, програмне забезпечення, нафтогазова інженерія та технології.