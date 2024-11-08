Ущільнення університетів дасть можливість покращити їхнє матеріально-технічне обладнання

Міністерство освіти і науки України зменшує кількість закладів вищої освіти, об’єднуючи їх. За задумом, в країні має залишитися приблизно 100 закладів вищої освіти. Про це в подкасті «Дофамін для освіти» розповів заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький, пише НУШ. Зараз є 121 вишів, які підпорядковані МОН, до початку укрупнення їх було приблизно 140.

Такі рішення пов’язані зі зменшенням кількості студентів, а також низькою якістю знань, які вони отримують.

«Демографія показує, що 15 років тому в нас було 630 тис. випускників шкіл. Цього року в нас буде трохи більше ніж 300 тис. випускників, і ми говоримо, що рухаємося в бік 250 тис. реальної бази потенційних студентів. А мережа була побудована на 600 тис. Очевидно, її треба зменшувати. Середня кількість студентів в європейських університетах – 10 тис, а середня цифра в наших університетах – 5700. Ми розуміємо, що відмінність серйозна», – пояснив Винницький.

За словами посадовця, йдеться про удосконалення мережі, укрупнення закладів. Міністерство оперує цифрами лише тих закладів, які йому підпорядковуються. Проте в Україні, наприклад, ще є:

військові академії;

університети, які підпорядковані МВС;

університети, які входять у систему МОЗ, охорони здоров’я;

заклади Мінкульту.

Такі рішення підтримують спеціальні програми Світового банку: на кожне приєднання виділяють 1,5 млн доларів на науково-навчальне обладнання, що дає змогу покращити спроможність досліджень у цих вишах.

«Ми робимо ці об’єднання для того, щоби збільшити можливості для студентів, для вибірковості предметів, щоби завести інвестиції в ці заклади, у наукове обладнання, щоб покращити ту інфраструктуру, яка в нас є. Я маю надію, що нам вдасться дійсно зменшити кількість закладів, яка є в країні, тому що нам очевидно їх забагато, мережа надто розпорошена», – підсумував заступник міністра.

За словами Винницького, кількість вишів точно не зменшиться до 20-30 університетів. Заступник міністра освіти і науки зауважив, що конкуренція між освітніми закладами має бути, але маленькі університетські центри теж мають залишитися.

«Є таке поняття – містоутворюючий університет. Острог не був би Острогом, якби не було там Острозької академії. Те саме про Ніжин, Білу Церкву і багато інших, наприклад, Дрогобич на заході України. Це маленькі університети, які ніколи не будуть якимись великими світилами й ніколи не будуть у світових рейтингах, але вони надзвичайно важливі для тих громад. І насправді, як показала Острозька академія, вони можуть бути дуже якісними центрами, що дадуть фору університетам, які розташовані у великому обласному центрі», – пояснив Михайло Винницький.

Нагадаємо, у Львові нещодавно об’єднали Університет ветеринарної медицини та Університет природокористування, а Академію друкарства зробили інститутом Львівської політехніки.