Студенти УАД продовжать навчання у Львівській політехніці

Уряд у вівторок, 2 квітня, ухвалив приєднати Українську академію друкарства до Національного університету «Львівська політехніка». Міністр освіти Оксен Лісовий розповів, що на базі Львівської політехніки сформують окремий факультет, де продовжить роботу академія.

«Непрофільні програми [УАД] гармонізують зі схожими програмами в Львівській політехніці. Студенти, які вже розпочали навчання в УАД, продовжать його за обраними спеціальностями та освітніми програмами зі збереженням всіх попередніх умов (форма фінансування, сума контракту/бюджетне місце). Водночас навчання у більшому університеті для студентів означає також доступ до ширшого кола профільних і кваліфікованих викладачів, дисциплін до вивчення та ліпшої матеріально-технічної бази», – написав Оксен Лісовий.

Він наголосив, що головною метою реорганізації є поліпшити якість освіти та збільшити ефективність роботи наукових установ.

Нагадаємо, що УАД 19 березня виступила проти приєднання до Львівської політехніки. Ректор академії Богдан Дурняк називав таке рішення свавіллям та ліквідацією єдиного в Україні галузевого поліграфічного ЗВО. 19 березня студенти УАД організували мітинг проти реорганізації. Додамо, що також 2022 році Міносвіти планувало приєднати УАД до Львівського національного університету імені Івана Франка.