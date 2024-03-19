Прес-конференція 19 березня в Українській академії друкарства

Міністерство освіти та науки 12 лютого на засіданні спілки ректорів оприлюднили план модернізації системи закладів вищої освіти, який передбачає приєднання Української академії друкарства до Львівської політехніки у березні 2024 року. В УАД таке рішення називають свавіллям та ліквідацією єдиного в Україні галузевого поліграфічного ЗВО. На прес-конференції у вівторок, 19 березня, ректор УАД Богдан Дурняк розповів, що Міносвіти не пояснило своє рішення й поставило академію перед фактом – за сім днів провести реорганізацію.

«Українська академія друкарства ніколи не була проти оптимізації вищих навчальних закладів, якщо така потреба була… Зараз ми не маємо можливості поспілкуватися і визначити, з ким об'єднуватися, в які терміни й в якому форматі. Заступник міністра Михайло Винницький сказав, що ось вам 7-8 днів, якщо рішення не буде, то буде постанова Кабінету міністрів», – розповів ректор УАД Богдан Дурняк.

Він зазначає, що хоч міністр освіти Оксен Лісовий повідомив, що об'єднання ЗВО буде з консультаціями з керівниками навчальних закладів, місцевим самоврядуванням та бізнесу, то у випадку з академією цього не відбувається. За словами Богдана Дурняка, він кілька разів спілкувався з очільником Львівської ОВА й той не мав жодної інформації щодо реорганізації УАД. Крім цього, як зазначив ректор, про об'єднання інформації не має й ректор Львівської політехніки Юрій Бобало.

Ректор УАД Богдан Дурняк на прес-конференції 19 березня (Фото ZAXID.NET)

Колектив УАД не погоджується на реорганізацію, оскільки невідомо, в якому форматі працюватиме академія: чи це буде інститут, чи це буде автономія у складі університету, куди підуть гроші УАД, де залишаться наші наукові школи тощо. Богдан Дурняк наголошує, що УАД має всі акредитовані освітні програми.

«Ми в якому столітті живемо? Це що нас хочуть загнати у 1848 рік?... Освітянське кріпацтво! Ми це не дозволимо зробити. Бо ми самодостатній навчальний заклад. Від реорганізації має виграти справа. Оптимізуйте ті заклади, які ледве виживають, які студентів не можуть набрати, які зарплати не можуть виплатити… Путін на сході оптимізує вищі навчальні заклади, школи, коледжі. А ви хочете на заході оптимізувати таким методом?», – говорить Богдан Дурняк.

Ректор зазначає, що наразі академія має всі потужності для якісного навчання. За словами Дурняка, УАД має власні лабораторії та друкарню. Німецьке підприємство Heidelberg, яке подарувало обладнання для повного циклу виробництва друкарської продукції. Богдан Дурняк розповідає, що навчальний заклад не має проблем зі студентами, але не зазначає, скільки людей навчаються в УАД.

«Студентів завжди буде не вистачати… Торік був для нас надзвичайно позитивним. Можливо, спрацювало те, що нас хотіли приєднати й рейтинг нашої академії піднявся. Заходи на наші веб-сайти збільшилися, як мені говорив декан, у п'ять тисяч разів… Ми набрали вдвічі більше студентів 2023 року, ніж попереднього», – розповів ректор.

Зазначимо, що антикорупційний центр NGL.media повідомляв, що академія друкарства за 2020-2022 роки опинилася у лідерах серед навчальних закладів, де різко збільшилася кількість студентів-чоловіків на платній формі навчання. Кількість чоловіків збільшилася на +754%.

Представники студради на брифінгу повідомили, що у четвер, 21 березня, біля головного корпусу УАД, що на вулиці Під Голоском, 19, відбудеться акція проти реорганізації. Студенти вимагатимуть Міносвіти скасувати рішення й не приєднувати УАД до Львівської політехніки.

Додамо, що у 2022 році Міносвіти планувало приєднати УАД до Львівського національного університету імені Івана Франка. Тоді Богдан Дурняк називав таке рішення «освітнім мародерством», а студенти виходили на протести.

Нагадаємо, що Українську академію друкарства [Український поліграфічний інститут імені Івана Федорова] заснували 1930 року у Харкові й у 1945 році перенесли до Львова. Головний корпус академії розташований на вулиці Під Голоском та на вулиці Підвальній.