У протесті взяли участь 50 студентів

У Львові на площі навпроти Оперного театру увечері 12 листопада відбулася акція протесту студентів Української академії друкарства проти приєднання їхнього ВНЗ до Львівського національного університету ім. І. Франка.

Як повідомили ZAXID.NET організатори протесту, загалом в мітингу взяли участь 50 студентів – таку кількість учасників дозволила поліція. Їх також підтримали викладачі та небайдужі львів'яни. Вони тримали плакати та вигукували гасла «Ми обрали УАД», «Геть руки від УАД», «МОН ховає правду» та інші. Студенти вимагають прозорості та дотримання принципів демократії.

«Конституцією України встановлено, що кожен має право на освіту та, відповідно, право вибору навчального закладу. Але складається абсурдна ситуація: МОН робить вибір за студентів УАД. Мені прикро, що в моїй країні триває 8 років війна, а хтось далі займається освітнім мародерством», – зазначила студентка 3 курсу факультету медіакомунікації та підприємництва Софія Савчук.

Як інформував ZAXID.NET, 8 листопада стало відомо, що УАД планують реорганізувати та приєднати до ЛНУ. За словами керівництва УАД, підготовка такого рішення Міносвіти стала для них несподіванкою, адже жодних попередніх обговорень чи пояснень не було.

Ректор Української академії друкарства Богдан Дурняк повідомив ZAXID.NET, що з власних джерел дізнався про те, що МОН подало на затвердження Кабінету міністрів розпорядження про реорганізацію академії. Він надіслав звернення до прем’єр-міністра, МОН та комітету Верховної Ради з питань освіти і науки з проханням не приймати поквапних рішень, врахувати позицію вишів та порадитися з фахівцями.