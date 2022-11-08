Українська академія друкарства - єдиний заклад освіти, який готує фахівців у сфері поліграфії і видавничої справи

Міністерство освіти і науки України планує об’єднати два заклади вищої освіти у Львові – Українську академію друкарства приєднати до Львівського національного університету імені Івана Франка. Про це у вівторок, 8 листопада, повідомила Академія. Керівництво вишу повідомляє, що це рішення абсолютно несподіване для них, адже попередніх розмов про це не було.

«МОН без повідомлення та погодження з колективом та студентством академії, на наш погляд, підготувала невмотивоване розпорядження про приєднання Української академії друкарства до Львівського національного університету імені Івана Франка. Прийняття такого рішення посеред навчального року не сприятиме якісній підготовці кадрів для відповідних галузей під час воєнного стану та, без сумніву, викличе супротив студентства та колективу академії. В даний час, це єдина пропозиція про приєднання серед усіх закладів вищої освіти України», – повідомили 8 листопада на сторінці Академії.

Ректор Української академії друкарства Богдан Дурняк повідомив ZAXID.NET, що з власних джерел дізнався про те, що МОН подало на затвердження Кабінету міністрів розпорядження про реорганізацію академії. Засідання КМУ відбувається сьогодні, 8 листопада. Богдан Дурняк стверджує, що жодного повідомлення, пояснення чи обговорення міністерство освіти не проводило. І ректор УАД, і ректор ЛНУ, за його словами, дізналися про такі плани напередодні увечері.

«Раніше міністр освіти заявляв про неприпустимість реструктуризації закладів освіти до кінця війни. Будь-які зміни в тій сфері він назвав освітнім мародерством. І водночас пропонуються такі рішення, які називають оптимізацією ВНЗ. Це якась замовна ситуація, бо претензій до навчального закладу немає. Можливо, це якось може бути пов’язано з майном, територією – ми можемо тільки здогадуватися. Міністерство до сьогодні мене не інформувало з цього приводу», – розповів ZAXID.NET Богдан Дурняк.

Керівник прес-центру ЛНУ Олег Вівчарик повідомив ZAXID.NET, що наразі немає офіційних документів і керівництво університету також не знає про рішення міністерства.

«Ми не можемо цього коментувати, бо наразі жодних документів не бачили. Ніхто до нас не звертався, а університет зі свого боку точно не ініціював такого приєднання. Але ми державні заклади вищої освіти. Тому саме міністерство спільно з Кабміном приймає таке рішення», – зазначив Олег Вівчарик.

Ректор Української академії друкарства надіслав звернення до прем’єр-міністра, МОН та комітету Верховної Ради з питань освіти і науки з проханням не приймати поквапних рішень, врахувати позицію вишів та порадитися з фахівцями. Богдан Дурняк наголошує на тому, що УАД – єдиний профільний виш у своїй галузі, який готує фахівців для видавничо-поліграфічної та пакувальної галузей.

«Чиновник МОН не може знати особливостей галузі, навчального процесу, наукової складової. До цього проекту розпорядження, підготовленого МОН, у пояснювальній записці вказано, що "проект акта не стосується сфери наукової і науково-технічної діяльності". Це або переплутали, або готували під іншу структуру, можливо, м’ясо-молочну промисловість, але не про наукові установи», – дивується ректор Академії друкарства.

Рішення Кабінету міністрів щодо розгляду проекту розпорядження наразі не оприлюднено. Тим часом студенти академії висловлюють свій протест, наразі онлайн. Однак, за словами ректора, студенти готові вдатись до крайніх заходів, навіть голодування.

Українська академія друкарства – правонаступниця Українського поліграфічного інституту ім. Івана Федорова, історія якого розпочалася у 1930 році. Тоді об’єднали поліграфічні факультети Київського і Харківського художніх інститутів і створили єдиний вищий навчальний заклад для підготовки кадрів поліграфії і видавничої справи. Корпуси академії розміщені на вул. Під Голоском та в центрі Львова на вул. Підвальній.