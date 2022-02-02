Ініціатором реорганізації УБС стало міністерство освіти

Університет банківської справи приєднали до Львівського національного університету імені Івана Франка. Про це ідеться у розпорядженні Кабінету міністрів України від 29 грудня 2021 року.

У розпорядженні зазначено, що реорганізація відбулась за пропозицією міністерства освіти і науки, а студенти УБС продовжать вчитись в ЛНУ.

«Здобувачі вищої освіти та інші особи, які навчаються в Університеті банківської справи, продовжують навчання у Львівському національному університеті імені Івана Франка за обраними спеціальностями, рівнями освіти та джерелами фінансування», – ідеться в документі.

Заходи з реорганізації має провести Міносвіти. На сайті УБС наразі про жодні зміни не повідомляється.

Раніше від УБС від'єднали Харківський банківський інститут, що відтак приєднався до Харківського національного університету імені Василя Каразіна. Реорганізація була пов'язана зі змінами в освітньому законодавстві. Університет банківської справи також має відокремлений територіальний підрозділ у Черкасах.

Офіційно УБС заснували у 2006 році на базі банківського інституту, що був заснований ще у 1940 році. До 2015 року університет входив до структури Національного банку, а потім перейшов у відання Міносвіти. У 2021 році УБС посів 95 місце у ТОП-200 українських ВНЗ.