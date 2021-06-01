Оприлюднено свіжий рейтинг Топ-200 українських університетів
До першої десятки рейтингу потрапили два львівські виші
Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» стали лідерами рейтингу Топ-200 українських університетів у 2021 році. До першої десятки потрапили два львівські виші – Національний університет «Львівська політехніка» та Львівський національний університет імені Івана Франка.
Новий рейтинг українських вишів «Топ-200 Україна 2021» склали Центр міжнародних проектів «Євроосвіта» спільно з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.
При складанні цьогорічного рейтингу експерти враховували сучасні тенденції розвитку вищої освіти в Україні і світі, яка зазнає змін, зокрема, у результаті впливу пандемії Covid-2019. Діяльність університетів оцінювали за десятьма показниками, зокрема – академічна діяльність, науково-видавнича діяльність, міжнародна діяльність, цитованість наукових праць вчених університету у високорейтингових наукових виданнях, якість підготовки, навчально-наукова робота, винахідницька діяльність, привабливість університету для абітурієнтів та інші.
До першої десятки рейтингу Топ-200 потрапили Львівська політехніка, яка посіла четверту позицію та ЛНУ імені Івана Франка – шосте місце. Інші львівські виші посіли такі місця у рейтингу:
- Львівський національний медичний інверситет імені Данила Галицького – 37 місце,
- Український католицький університет – 72,
- Національний лісотехнічний університет України – 80,
- Університет банківської справи Національного банку України – 95,
- Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Гжицького – 98,
- Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка – 101,
- Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського – 105,
- Українська академія друкарства – 125,
- Львівський торговельно-економічний університет – 131,
- Львівський державний університет безпеки життєдіяльності – 136,
- Львівська національна академія мистецтв – 158,
- Львівський національний аграрний університет – 165,
- Львівський медичний інститут – 170,
- Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного – 174,
- Львівська національна музична академія імені Миколи Лисенка – 180.