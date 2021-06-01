Львівська політехніка випередила інші львівські виші, зайнявши четверту сходинку рейтингу

Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» стали лідерами рейтингу Топ-200 українських університетів у 2021 році. До першої десятки потрапили два львівські виші – Національний університет «Львівська політехніка» та Львівський національний університет імені Івана Франка.

Новий рейтинг українських вишів «Топ-200 Україна 2021» склали Центр міжнародних проектів «Євроосвіта» спільно з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.

При складанні цьогорічного рейтингу експерти враховували сучасні тенденції розвитку вищої освіти в Україні і світі, яка зазнає змін, зокрема, у результаті впливу пандемії Covid-2019. Діяльність університетів оцінювали за десятьма показниками, зокрема – академічна діяльність, науково-видавнича діяльність, міжнародна діяльність, цитованість наукових праць вчених університету у високорейтингових наукових виданнях, якість підготовки, навчально-наукова робота, винахідницька діяльність, привабливість університету для абітурієнтів та інші.

До першої десятки рейтингу Топ-200 потрапили Львівська політехніка, яка посіла четверту позицію та ЛНУ імені Івана Франка – шосте місце. Інші львівські виші посіли такі місця у рейтингу: