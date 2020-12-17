Восьмеро львів'ян увійшли до рейтингу Топ-2% науковців світу
Вісім львівських науковців потрапили до нещодавно оприлюдненого рейтингу Топ-2% найбільш впливових та найбільш цитованих вчених у світі за 2019 рік. Загалом у цей список увійшли 85 представників України.
Львівщину у цьому престижному рейтингу представляють вісім науковців, серед яких шестеро викладачів НУ «Львівська політехніка» та по одному представнику від Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького та Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача. Про це повідомив керівник департаменту освіти і науки ЛОДА Олег Паска.
Зокрема, до еліти світової науки увійшли:
- Висоцька Вікторія Анатоліївна – кафедра інформаційних систем та мереж, Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»
- Кирчей Іван Ігорович – Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача
- Шаховська Наталія Богданівна – кафедра систем штучного інтелекту, Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»
- Пукач Петро Ярославович – кафедра обчислювальної математики та програмування, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук, Національний університет «Львівська політехніка»
- Литвин Василь Володимирович – кафедра інформаційних систем та мереж, Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»
- Лесик Роман Богданович – кафедра фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
- Нитребич Зіновій Миколайович – кафедра вищої математики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук, Національний університет «Львівська політехніка»
- Клим Галина Іванівна – кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка»
Рейтинг Топ-2% складають аналітики Стенфордського університету і видавництва Elsevier та SciTech Strategies. Проект оцінює весь науковий результат дослідників за наукометричними показниками, беручи до уваги індекс Гірша (показник впливовості науковців), кількість цитат або позицію у списку авторів (перший чи останній автор) тощо. Список включає понад 160 тисяч вчених з усього світу, які розподілені за 22 науковими напрямками, розділених на 176 конкретних областей досліджень.