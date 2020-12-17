Шестеро з восьми львівських науковців, які увійшли до рейтингу, викладають у Львівській політехніці

Вісім львівських науковців потрапили до нещодавно оприлюдненого рейтингу Топ-2% найбільш впливових та найбільш цитованих вчених у світі за 2019 рік. Загалом у цей список увійшли 85 представників України.

Львівщину у цьому престижному рейтингу представляють вісім науковців, серед яких шестеро викладачів НУ «Львівська політехніка» та по одному представнику від Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького та Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача. Про це повідомив керівник департаменту освіти і науки ЛОДА Олег Паска.

Зокрема, до еліти світової науки увійшли:

Висоцька Вікторія Анатоліївна – кафедра інформаційних систем та мереж, Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Кирчей Іван Ігорович – Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача

Шаховська Наталія Богданівна – кафедра систем штучного інтелекту, Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Пукач Петро Ярославович – кафедра обчислювальної математики та програмування, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук, Національний університет «Львівська політехніка»

Литвин Василь Володимирович – кафедра інформаційних систем та мереж, Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Лесик Роман Богданович – кафедра фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Нитребич Зіновій Миколайович – кафедра вищої математики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук, Національний університет «Львівська політехніка»

Клим Галина Іванівна – кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем, Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національний університет «Львівська політехніка»

Рейтинг Топ-2% складають аналітики Стенфордського університету і видавництва Elsevier та SciTech Strategies. Проект оцінює весь науковий результат дослідників за наукометричними показниками, беручи до уваги індекс Гірша (показник впливовості науковців), кількість цитат або позицію у списку авторів (перший чи останній автор) тощо. Список включає понад 160 тисяч вчених з усього світу, які розподілені за 22 науковими напрямками, розділених на 176 конкретних областей досліджень.