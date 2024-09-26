Львівський університет природокористування, що в Дублянах, реорганізували

На засіданні у четвер, 26 вересня, Кабмін погодив пропозицію Міністерства освіти і науки України щодо реорганізації Львівського національного університету природокористування, який розташований у місті Дубляни біля Львова. Цей виш приєднали до Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Гжицького.

«Львівський національний університет природокористування буде реорганізовано через приєднання до Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Цим рішенням ми обʼєднуємо ресурси двох закладів і посилюємо спроможність новоствореного альянсу. Очікується, що буде створено конкурентоспроможний агротехнологічний університет на базі двох локацій: Львова і Дублян», – повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Міністр нагадав, що питання укрупнення університетів залишається актуальним та закликав ректорів виходити з конкретними пропозиціями і брати активну участь у створенні нової, ефективної мережі закладів вищої освіти. Найбільш вдалими, на його думку, є зміни, ініційовані самими колективами вишів.

«Будемо відвертими: мережа університетів, яка функціонує сьогодні, — неактуальна. Упродовж останніх десятиліть кількість випускників шкіл суттєво зменшується і продовжує зменшуватися. Зараз ми завершуємо роботу над аналітичним звітом щодо кількості вступників, але вже можемо сказати, що ці цифри досить жорсткі. Місцями ми буквально фінансуємо стіни закладів і пам’ять про їхні попередні досягнення, а не розвиток якості освіти в них тут і зараз», – додав Оксен Лісовий, зауваживши, що відповідні зміни треба ухвалювати швидко.

Нагадаємо, навесні цього року за рішенням уряду Українську академію друкарства приєднали до Національного університету «Львівська політехніка».