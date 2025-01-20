Для студентів, які вчаться ремонтувати машини, у Львові відкрили навчально-практичний центр

У 2025 році в Україні створять ще близько 100 майстерень та лабораторій для закладів профтехосвіти. Насамперед – для підготовки кваліфікованих фахівців у ключових галузях економіки. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

На такі плани у державному бюджеті на 2025 рік передбачили 540 млн грн. За них обладнають до 100 майстерень та лабораторій у різних регіонах України. Цьогорічним нововведенням є те, що відтепер до програми можуть долучатися не лише заклади професійно-технічної освіти, але й фахової передвищої освіти, що фінансуються з місцевих бюджетів. Також областям дозволено подавати заявки на розроблення проєктної документації для енергоефективних проєктів, які заплановано реалізувати у 2026 році.

Насамперед держава зацікавлена у підготовці кадрів у таких галузях:

машинобудування та енергетика,

автоматизація виробництва,

робототехніка,

зварювання й металообробка,

електротехніка та електроніка,

будівництво й цивільна інженерія,

транспорт і логістика.

Традиційні методи навчання не виправдовують ваших очікувань? Альтернатива є! Дистанційна школа «Оптіма» пропонує інноваційний підхід. Комбіновані уроки, інтерактивні завдання, авторські матеріали – усе це не просто забезпечує високу ефективність навчання, але й формує в учнів цікавість до нового. Дізнайтеся, як вступити до дистанційної школи, та розпочніть захопливу подорож до знань!

«Ці зміни є вагомим кроком у розбудові професійної освіти, орієнтованої на потреби сучасного ринку праці. Важливо, щоб наші заклади освіти були забезпечені сучасною технікою та обладнанням, які дадуть змогу підготувати конкурентоспроможних фахівців для економіки країни», – зазначив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

У 2024 році завдяки виділеним 549 млн грн з держбюджету в Україні створили 88 нових майстерень у закладах професійно-технічної освіти. Зокрема, минулого тижня у Львові відкрили три виробничі хаби, один з яких є унікальним для України – вітражний.