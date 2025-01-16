У трьох львівських училищах відкрили навчально-виробничі хаби
Новини Львова від ZAXID.NET за 16 січня
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У четвер, 16 січня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Отримали рішення. Львівський окружний адміністративний суд заборонив місту демонтовувати літні майданчики на проспекті Свободи.
- Як не травмуватися взимку. Поради лікарів та власна уважність допоможуть не впасти на вулиці.
- «Відвага до бізнесу». Понад 150 ветеранів та їхніх рідних зможуть навчитися бізнесу і отримати грант.
- Іспит з водіння. Захисник з ампутованою рукою отримав посвідчення водія у Львові.
- Опановують професію на практиці. У трьох львівських училищах відкрили навчально-виробничі хаби.
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