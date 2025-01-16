У четвер, 16 січня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Отримали рішення. Львівський окружний адміністративний суд заборонив місту демонтовувати літні майданчики на проспекті Свободи. Як не травмуватися взимку. Поради лікарів та власна уважність допоможуть не впасти на вулиці. «Відвага до бізнесу». Понад 150 ветеранів та їхніх рідних зможуть навчитися бізнесу і отримати грант. Іспит з водіння. Захисник з ампутованою рукою отримав посвідчення водія у Львові. Опановують професію на практиці. У трьох львівських училищах відкрили навчально-виробничі хаби.

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