Роботи з будівництва ринку перебувають на завершальному етапі

Будівництво приміщення для перенесення комунального ринку «Любінське сяйво» на вул. Садовій перебуває на завершальному етапі. 16 січня заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач оприлюднив відповідні фото з будівництва.

«Ось такою має бути торгівля в європейському місті. Гадаю, нове приміщення на 750 кв. м для перенесення ринку “Любінське сяйво” стане прикладом не лише для Львова, а й для цілої України. Сьогодні мали виїзну невеличку нараду на місці. Роботи на завершенні. Розпочали монтаж вікон, на це піде кілька тижнів. Паралельно з цим будуть тривати фасадні роботи та оздоблювальні роботи в адміністративній частину всередині. Звісно, комунікації. І як завершальний крок – підлога», – повідомив Любомир Зубач.

Фото ЛМР

Після цього визначатимуть, якими будуть торгові точки всередині. Вони мають бути виконані в одному стилі.

Додамо, що ринок на вул. Садовій буде комунальним. Сюди перейдуть працювати продавці з ринку «Любінське сяйво». Тут буде близько 77 робочих місць для працівників ринку і селян, які приїжджають продавати власну продукцію.

Будівництво фінансує будівельна компанія Globus. Сума інвестицій становить близько 15-20 млн грн. На старій локації, звідки торгівці переїдуть, облаштують громадський простір.