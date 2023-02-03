Новий ринок буде в комунальній власності

Виконавчий комітет міськради Львова у п’ятницю, 3 лютого, погодив рішення про будівництво комунального ринку на вул. Садовій, 2а – Петлюри із залученням коштів приватного інвестора. Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

«Це рішення стосується давньої проблемної історії з ринком «Любінське сяйво», що фактично зараз функціонує без правових підстав. Але ми упевнено рухаємось у напрямку гарного результату, який дозволить і зберегти робочі місця, і привести до ладу міську територію. Ще раніше місто виділило поруч земельну ділянку, на якій має бути збудований комунальний ринок. Підприємці перейдуть туди працювати, а на вивільненій площі має бути сформований якісний громадський простір», – сказав заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач.

Він додав, що інвестор зголосився сам і звернувся до міськради з гарантійним листом про те, що готовий профінансувати проектування і будівництво ринку, що буде у комунальній власності. Вартість будівництва наразі невідомо, адже спочатку потрібно розробити проектно-кошторисну документацію.

Нагадаємо, що рішення про будівництво нового ринку поряд зі стихійним виконком ЛМР погодив 24 жовтня 2022 року.