На території ринку облаштують торгові павільйони, адміністративні приміщення та лабораторію

У понеділок, 24 жовтня, виконавчий комітет Львівської міської ради погодив будівництво комунального ринку на вул. Садовій. Стихійний ринок «Любінське сяйво», який розташований поруч, перенесуть у новий торговий павільйон.

Так, виконком затвердив КП «Агенція ресурсів Львівської міської ради» містобудівні умови і обмеження для будівництва комунального ринку. Торговельний павільйон збудують на перетині вул. Петлюри та вул. Садової на ділянці площею 0,10 га. Сюди переїде теперішній ринок «Любінське сяйво», повідомили у департаменті містобудування ЛМР.

«Новозведена будівля буде сучасним павільйоном із паркомісцями та належними інженерними комунікаціями. Окрім торгових площ, там передбачать також приміщення для адміністрації ринку та лабораторії. Заїзд на територію ринку буде із вулиці Підміської», – вказано у повідомленні.

На місці ринку «Любінське сяйво», планують облаштувати громадський простір.

Нагадаємо, що поруч з майбутнім комунальним ринком планують збудувати торговий центр.