Нове приміщення ринку має бути готове до кінця року

У Львові на вул. Садовій, 2а розпочалося будівництво приміщення для торгівлі, куди перейдуть працівники ринку «Любінське сяйво». Ринок буде комунальним, але будується він за кошти інвестора – будівельного холдингу Globus. Про це повідомляє пресслужба ЛМР.

Як інформував ZAXID.NET, виконком міськради Львова ухвалив рішення про будівництво нового комунального ринку на Садовій із залученням приватних інвестицій ще в лютому 2023 році. А рішення про саме будівництво ринку поряд зі стихійним – у жовтні 2022 року.

Сюди перейдуть працювати люди, що торгують на ринку «Любінське сяйво». А на місці старого ринку облаштують громадський простір.

У будівлі ринку площею близько 800 м2 заплановано відкриті торгові зони, відпочинкову зону Coffee Break та допоміжні приміщення: технічні, адміністративні, лабораторію. Також в приміщенні ринку облаштують доступну вбиральню. Тут буде близько 77 робочих місць для працівників ринку і селян, які приїжджають продавати власну продукцію.

Так зараз виглядає ринок Любінське сяйво (фото ЛМР) Так виглядатиме нова будівля ринку на Садовій (візуалізація)

Водночас зараз на ринку «Любінське сяйво» є понад 80 працівників, сказав директор ринку Зіновій Сідорський.

Роботи з будівництва нового комунального ринку на вул. Садовій у Львові мають завершити до кінця року. Сума інвестицій становить близько 15-20 млн грн.

Як повідомляв ZAXID.NET, у Львові біля Сихівського моста хочуть збудувати 20-поверховий житловий будинок. Фірма, що замовила містобудівельний розрахунок, пов’язана з Володимиром Феником, засновником будівельного холдингу Globus.