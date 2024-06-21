Ідеться про ділянку, де зараз стоїть заклад "Султан Палац"

У п’ятницю, 21 червня, виконавчий комітет ЛМР розглянув питання про видачу містобудівних умов і обмежень на будівництво багатоповерхівки біля Сихівського моста – на вул. Угорській, 26.

Висота будинку має становити 10-12 поверхів, але його терасований об’єм, на якому поверховість скорочується, сягатиме 20-ти поверхів. У будинку планується 87 квартир і приблизно стільки ж паркомісць. Перші два поверхи будуть відведені під комерцію. В будинку буде підземний паркінг і укриття на 400 людей.

Забудовник, за словами головного архітектора міста Антона Коломєйцева, надав гарантійний лист про будівництво на території дитячого садка. Також він пообіцяв зробити інвестиційний внесок на розвиток інфраструктури в міський бюджет в розмірі, що був встановлений до інвестиційних зобов’язань до 2020 року.

«Мова про формування в Сихівському районі будівлі вищої поверховості. Це рішення розглядалося в межах містобудівної ради міста, аргументовано архітекторами, як локальний акцент, тому що в цьому місці є перетин рухів громадського транспорту, відповідні зупинки. По суті такий транспортний хаб. Навпроти є високий офісний центр та житлові будинки», – сказав Антон Коломєйцев.

Члени виконкому вирішили розглянути питання про видачу МУО на виїзному засіданні за адресою імовірного будівництва наступного тижня.

Що це за територія

Ділянка на вул. Угорській, 26, за даними з державного земельного кадастру, перебуває у комунальній власності. Її площа – 0,254 га. Призначення – для будівництва багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури. Нормативна грошова оцінка ділянки становить 4,53 млн грн.

Ділянка на кадастровій карті, поряд - землі під індивідуальні житлові будинки

Зараз на території розташована низка бізнесів: тут працюють ТОВ «Золотий палац» (ресторан «Султан Палац»), ТОВ «Надія» і ТОВ «Емільа» (діяльність – обслуговування напоями), ТОВ ТПП Спектр (неспеціалізована оптова торгівля).

Так ділянка виглядає зараз

Як може виглядати будинок – візуалізація

Питання про забудову ділянки на вул. Угорській, 26 розглядала містобудівна рада 5 травня 2023 року. У протоколі засідання ідеться про нове будівництво зі знесенням існуючих будівель.

Містобудівна рада встановила, що гранична висота будівлі на вул. Угорській, 26 не має перевищувати 65,85 м, а максимально допустимий відсоток забудови ділянки – 40,2%.

За документами, в будинку мають бути переважно одно- і двокімнатні квартири – 40 і 51% відповідно. Трикімнатних планується 9% від загальної кількості.

Хто хоче будувати на Угорській, 26

Замовником містобудівного розрахунку є ТОВ «Надія», розробником – AVR Development.

Архітектурна компанія AVR Development зареєстрована у Львові у 2015 році, її власником, за даними сервісу YouControl, є Роман Романець. Компанія збудувала низку об’єктів у Львові, зокрема – будівлю колегіуму Українського католицького університету, приватну школу, житлові комплекси.

ТОВ «Надія» зареєстроване у Львові 30 років тому. Раніше основним видом його діяльності була робота їдалень, зараз – обслуговування напоями.

Фірму, за даними YouControl, заснувала низка українців, але в 2016 році, вже після нападу Росії на Україну, її новим власником став Гурбан Гулієв із Москви.

Джерело: YouControl

У 2021 році у реєстрі знову змінився запис про власника – новою власницею стала Марина Іскрицька із Житомира, розмір внеску у статутний фонд не змінився. Жінка також є власницею ТОВ «Емільа», що зареєстроване за тією ж адресою на вул. Угорській, 26. Марина Іскрицька більше ніяк не пов’язана зі Львовом, хіба має три ділянки в селі Давидів біля міста.

Директором ТОВ «Надія» з 2021 року є Ігор Гринда. Він також є директором фірми «Друкарня на Пекарській», а в минулому керував ТОВ «Солар Енерджі Груп» і «Захід-бетон-буд-плюс». Усі три фірми пов’язані зі львівським забудовником Володимиром Феником (будівельний холдинг Globus).

Додамо, що у квітні 2024 року Львівська міська рада судилася із ТОВ «Надія», що заборгувало місту 65,5 тис. грн. Також фірма боргувала «Львівводоканалу».