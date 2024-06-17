Суд скасував містобудівні умови та обмеження на будівництво шестиповерхового житлового будинку на вул. Героїв Майдану, 17а

Львівський окружний адміністративний суд скасував рішення виконавчого комітету Львівської міської ради на будівництво багатоквартирного житлового будинку на вул. Героїв Майдану, 17а. Суд визнав, що МУО видані з порушеннями через недостатні відстані нового будинку від сусідніх пам’яток архітектури.

Йдеться про будівництво 6-поверхового житлового комплексу на земельній ділянці площею 0,037 га, на вул. Героїв Майдану, 17а, поруч із президентською резиденцією. У серпні 2021 року ТОВ «Холдинг Емоцій !Фест» отримало від міськради відповідні містобудівні умови та обмеження. Після цього львівський юрист Андрій Зубач, що живе в сусідньому будинку, звернувся до суду, щоби скасувати дію виданих МУО та заборонити, на його думку, незаконне будівництво. Він стверджує, що у відповідь на запит в управлінні охорони історичного середовища повідомили, що не погоджували проєкт МУО для цього будівництва, чим порушено законодавство про нове будівництво в зоні ЮНЕСКО. Крім цього, ЮНЕСКО не повідомили про наміри будівництва в зоні, що перебуває під його егідою. Також суд встановив, що земельна ділянка розташована в зоні малоповерхової житлової забудови Ж-2, що дозволяє будівництво не більше чотирьох поверхів, тоді як запланований ЖК повинен мати шість поверхів.

У межах розгляду справи Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз провів низку перевірок, за результатами яких визначив, що видані містобуди суперечать містобудівному законодавству. Зокрема відстань проєктованого будинку до сусідніх пам’яток архітектури не відповідає будівельним нормам.

Враховуючи обставини справи, наприкінці травня 2024 року суддя окружного адмінсуду Оксана Клименко позов Андрія Зубача задовольнила, визнала протиправним і скасування рішення виконкому від 9 серпня 2021 року про затвердження містобудівних умов та обмежень на будівництво багатоквартирного житлового будинку на вул. Героїв Майдану, 17а. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

Водночас також наприкінці травня Верховний Суд розблокував будівництво цього комплексу, відмовивши Андрію Зубачу в забезпеченні позову і зупинці будівельних робіт. На той час МУО ще були чинними. Як стало відомо з ухвал суду, у червні 2023 року поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 364 ККУ (зловживання повноваженнями службовою особою), в межах якого розслідується надання дозволу на будівництво в історичному ареалі Львова. Підозри в цій праві ще не оголошували, втім відомо, що прокуратура просила арештувати ділянку на час слідства, однак суд повернув це клопотання слідчому на доопрацювання.

ТзОВ «Холдинг емоцій "!Фест"» зареєстроване у Львові на пл. Ринок, 14. Її засновниками є львівські підприємці Андрій Худо, Юрій Назарук та Дмитро Герасімов. У 2015 році близька до компанії «Холдинг емоцій «!Фест» фірма викупила президентську резиденцію на вул. Глінки, 12 у Львові. Зараз там живе співзасновник компанії Андрій Худо. Нову шестиповерхівку будують на ділянці, що впритул прилягає до колишньої президентської резиденції.