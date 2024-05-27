Йдеться про будівництво житлового комплексу на вул. Героїв Майдану, 17а

Верховний Суд розблокував будівництво житлового комплексу на вул. Героїв Майдану, 17а. Львівський юрист Андрій Зубач намагався призупинити дію містобудівних умов на це будівництво, яке, на його думку, негативно впливає на історичний ареал Львова, втім програв касацію.

Йдеться про будівництво 6-поверхового житлового комплексу на земельній ділянці площею 0,037 га, на вул. Героїв Майдану, 17а, поруч із президентською резиденцією. У серпні 2021 рок ТОВ «Холдинг Емоцій !Фест» отримало від міськради відповідні містобудівні умови та обмеження.

У 2022 році львівський юрист Андрій Зубач звернувся до суду, щоби призупинити дію виданих МУО та заборонити забудовнику на час судового розгляду виконувати будівельні роботи на вул. Героїв Майдану, 17а. За його словами, будівництво комплексу може спричинити негативні наслідки для історичного ареалу Львова та природного стану ділянки. Юрист стверджує, що на час видачі МУО «існували обставини, що вказують на недостовірність відомостей у поданих документах», однак про які саме обставини йдеться – він не уточнив.

31 липня 2023 року Львівський окружний адмінсуд відмовив Андрію Зубачу в забезпеченні позову, однак у жовтні він оскаржив цю ухвалу у Восьмому апеляційному адміністративному суді, який заборонив ТзОВ «Львівпроект» та ТОВ «Холдинг Емоцій !Фест» виконувати будівельні роботи на вул. Героїв Майдану 17а. Забудовник оскаржив цю постанову в касації.

Як вказано в постанові Верховного Суду, Андрій Зубач вимагав зупинити дію МУО, однак дозвіл на виконання будівельних робіт видало ДАБК і він не скасований. Крім цього, апеляційний суд виніс постанову й щодо ТОВ «Львівпроект», який не є учасником справи, а лише виконує будівельні роботи на замовлення забудовника.

Враховуючи обставини справи, Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу ТОВ «Холдинг Емоцій !Фест» та скасував постанову Восьмого апеляційного адміністративного суду, відмовивши Андрію Зубачу в забезпеченні позову та зупинені будівельних робіт. Цю постанову оскаржити не можна.

ТзОВ «Холдинг емоцій "!Фест"» зареєстроване у Львові на пл. Ринок, 14. Її засновниками є львівські підприємці Андрій Худо, Юрій Назарук та Дмитро Герасімов. У 2015 році близька до компанії «Холдинг емоцій «!Фест» фірма викупила президентську резиденцію на вул. Глінки, 12 у Львові. Зараз там живе співзасновник компанії Андрій Худо. Нову шестиповерхівку будують на ділянці, що впритул прилягає до колишньої президентської резиденції.

Як стало відомо з ухвал суду, у червні 2023 року поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 364 ККУ (зловживання повноваженнями службовою особою), в межах якого розслідується надання дозволу на будівництво в історичному ареалі Львова. Підозри в цій праві ще не оголошували, втім відомо, що прокуратура просила арештувати ділянку на час слідства, однак суд повернув це клопотання слідчому на доопрацювання.