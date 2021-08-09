Новий житловий будинок збудують поруч із президентською резиденцією на вул. Героїв Майдану

На вул. Героїв Майдану (колишня вул. Гвардійська) у Львові збудують шестиповерховий житловий будинок. Відповідні містобудівні умови та обмеження у понеділок, 9 серпня, затвердив виконавчий комітет Львівської міськради.

Ідеться про забудову ділянки площею 0,037 га, що розташована поруч із президентською резиденцією у верхній частині вул. Героїв Майдану. Зараз ця територія пустує. 9 липня депутати Львівської міськради затвердили детальний план території (ДПТ) в районі вул. Глінки і Героїв Майдану, яким і передбачене будівництво житла.

Житлову багатоповерхівку з підземним паркінгом будуватиме ТзОВ «Холдинг емоцій "!Фест"». Згідно з містобудівними умовами та обмеженнями, висота будинку за адресою вул. Героїв Майдану, 17а не має перевищувати 21 м, а відсоток забудови ділянки – 97,3%. Новий будинок матиме шість поверхів і підземний паркінг на 12 автомобілів. На першому поверсі облаштують громадські приміщення. У будинку буде 10 квартир загальною площею 1110 м2.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl​, ТзОВ «Холдинг емоцій "!Фест"» зареєстроване у Львові на пл. Ринок, 14. Її засновниками є львівські підприємці Андрій Худо, Юрій Назарук та Дмитро Герасімов.

У 2015 році близька до компанії «Холдинг емоцій «!Фест» фірма викупила президентську резиденцію на вул. Глінки, 12 у Львові. Зараз там живе співзасновник компанії Андрій Худо. Нова шестиповерхівка буде зведена на ділянці, що впритул прилягає до колишньої президентської резиденції.