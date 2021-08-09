Готель планують збудувати на місці аварійного флігеля у внутрішньому дворику кам’яниці Шимоновича на площі Ринок

Відома львівська компанія «!Fest» отримала дозвіл на будівництво 5-поверхового апарт-готелю у на місці аварійного флігеля, що розташований у внутрішньому дворику одного з будинків на площі Ринок. Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет Львівської міськради на засіданні 9 серпня.

ТзОВ «Кам’яниця Шимоновича» отримало містобудівні умови і обмеження на будівництво апарт-готелю на площі Ринок, 15а. Йдеться про напівзруйновану будівлю у внутрішньому дворі будинку. Тут планують облаштувати 5-поверховий апарт-готель. При цьому під час будівництва готелю забудовник збереже історичні елементи існуючої будівлі.

Візуалізація майбутнього будівництва

Керівниця управління охорони історичного середовища ЛМР Лілія Онищенко повідомила, що флігель на площі Ринок, 15а збудували в кінці XІX – початку XX ст., втім його розібрали як аварійний. Потім у 20-х роках минулого століття тут збудували нову будівлю, яка зараз теж перебуває в аварійному стані. Ця споруда не вважається пам’яткою архітектури.

За даними YouControl, засновником ТзОВ «Кам’яниця Шимоновича» є компанія «Холдинг емоцій "!Фест"», що належить Юрій Назаруку, Андрію Худо та Дмитру Герасімову.