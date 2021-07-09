Шестиповрховий житловий будинок планують збудувати на вул. Героїв Майдану

На перетині вул. Героїв Майдану та вул. Глінки у Львові «Холдинг емоцій «!Фест» планує збудувати 6-поверховий житловий будинок. Відповідний детальний план території (ДПТ) погодили депутати Львівської міськради на засіданні сесії 9 липня.

Судячи з погодженого ДПТ, новий житловий будинок планують збудувати одразу поруч із колишньою резиденцією президента – на ділянці, що на перетині вул. Героїв Майдану та вул. Глінки. За даними Держгеокадастру, зараз ця ділянка перебуває у власності ТзОВ «Холдинг емоцій «!Фест».

Ділянка, на якій планують збудувати нову житлову багатоповерхівку

Новий будинок матиме шість поверхів і підземний паркінг на 12 машин. На першому поверсі передбачать приміщення громадського призначення. У будинку буде 10 квартир загальною площею 1110 м2.

Перед голосуванням за це питання керівник фракції «Голосу» та керівник юридичного відділу «Холдингу емоцій !Fest» Віталій Троць заявив про конфлікт інтересів.

Додамо, що ділянка, де планується нове житлове будівництво, розташована у Галицькому районі міста, де відсутній план зонування. Детальний план території встановлює на цій території зону малоповерхової квартирної забудови (Ж-2), яка в основному передбачає житлову забудову до чотирьох поверхів, але допускає будівництво до шести поверхів.

У 2015 році компанія близька до компанії «Холдинг емоцій «!Фест» фірма викупила президентську резиденцію на вул. Глінки, 12 у Львові. Зараз там живе співзасновник компанії Андрій Худо.