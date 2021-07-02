У подвір'ї на вул. Наливайка. 5 облаштують адміністративно-офісний центр

Компанія члена виконавчого комітет Артема Хмиза отримала містобудівні умови і обмеження на реконструкцію будинку на вул. Наливайка під офіси. Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет ЛМР на засіданні 2 липня.

Будівельні роботи будуть вестися у подвір'ї будинку на вул. Наливайка, 5. Зокрема, планується добудувати до існуючої двоповерхової будівлі ще два поверхи, на даху облаштують терасу. Після реконструкції у будинку облаштують адміністративно-офісний центр.

Будівельні роботи будуть вестися у будинку, що розташований у подвір'ї на вул. Наливайка, 5 (візуалізація Sheremeta architect group)

Містобудівні умови і обмеження на облаштування офісів отримали компанії «Корпорація Арт-Груп» «Рута-Сервіс». та За даними YouControl, ПП «Корпорація Арт-Груп» належить львівському бізнесмену, член виконкому ЛМР та одному із спонсорів партії «Варта» Артему Хмизу. Сам Артем Хмиз був відсутній на засіданні виконкому 2 липня. Нещодавна інша його компанія «Львівська девелоперська група» отримала МУО на будівництво житлово-офісного центру біля Краківського ринку.

ТзОВ «Рута-Сервіс» належить львів’янину Василю Михалевичу. До 2018 року співзасновником компанії був Руслан Печенко – брат депутата ЛМР від «Варти» Ореста Печенка.

Будинок на вул. Наливайка, 5 у Львові збудували у другій половині XIX століття – тут містилася майстерня каменярського майстра Франца Щудловського. На початку ХХ століття власником будинку був Лейзор Лібер. В будинку розташовувалася єврейська ритуальна лазня. Зараз у будинку працює редакція «Львівської пошти» та салон краси.