Міський голова Львова Андрій Садовий зупинив одинадцять ухвал, які депутати прийняли на останньому засіданні сесії, що відбулось 17 червня. Про це повідомляють «Наші гроші. Львів» з посиланням на дані з інформаційного порталу депутатів ЛМР.

Зокрема Садовий наклав вето на дві ухвали щодо передачі землі під багатоповерхівки на вул. Липинського, де не передбачене таке будівництво генпланом міста. Йдеться про надання дозволу ТОВ «Автостар Девелоп» на виготовлення документації на майже 0,9 га на вул. Липинського, 56 та ТОВ «Крістал парк» – на 0,7 га на вул. Липинського, 4.

Також Садовий ветував ухвалу про передачу в оренду ділянку на території колишньої насосної станції «Львівводоканалу» під багатоповерхівки на вул. Соняшниковій ПП «Корт-Сервіс», а також зміну цільового призначення ділянки на вул. Зеленій, 267 для ТОВ «Околиця». На цій території також планувалось будівництво багатоквартирне житлове будівництво, компанією, яка пов’язана з депутатом ЛМР від «Європейської солідарності» Назарієм Бербекою.

Причиною ветування багатьох ухвал, ймовірно, є ігнорування запропонованих правок до ухвал. Під час засідання сесії в.о. директора департаменту містобудування ЛМР Сергій Коровайник запропонував низку правок, що стосувались надання ділянок під багатоповерхову житлову забудову або зміну цільового призначення землі. Правки передбачали вимоги до забудовників, в тому числі сплату коштів на розвиток інфраструктури замість скасованого пайового внеску. Натомість депутати цю ініціативу не підтримали, запропонувавши розробити правила для всіх.

Загалом міський голова зупинив 11 ухвал. Які стосуються багатоповерхового будівництва у Львові:

Про затвердження ТОВ СП «Сігма» проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання земельної ділянки на вул. В. Навроцького, 33.

Про затвердження ПП «Корт-Сервіс» проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання земельної ділянки на вул. Соняшниковій, 32.

Про затвердження ТзОВ «Околиця» проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (зміна цільового призначення) та надання земельної ділянки на вул. Зеленій, 267.

Про затвердження ОСББ «Перекопське 21» проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу земельної ділянки на вул. Перекопській, 21.

Про надання ОСББ «Лазаренка 34» дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вул. Академіка Є. Лазаренка, 34.

Про надання ТОВ «Лактос Україна» дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (зміна цільового призначення) на вул. В. Навроцького, 33.

Про надання ТзОВ «Крістал парк» дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вул. В. Липинського, 4.

Про надання ТОВ «Нові буд інвест» дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вул. М. Мундяк, 5.

Про надання гр. Іваніків Г. В. дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вул. Стрийській, 310.

Про надання гр. Гордону В. В. дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вул. Трускавецькій, 48.

Ухвали, на які накладається вето міського голови, повторно виносять на розгляд депутатів. Щоб подолати вето, депутатам необхідно набрати дві третини голосів. Якщо така кількість голосів не набирається, ухвалу більше не виносять на розгляд.