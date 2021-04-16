Земельні ділянки, на яких планувалось нове житлове будівництво, розташовані в кінці вул. Миколайчука

Міський голова Львова Андрій Садовий наклав вето на ухвалу Львівської міської ради про зміну цільового призначення землі, яка дозволяла нове багатоквартирне будівництво на північній околиці Львова – на вул. Миколайчука. Будувати житло має намір компанія львівських підприємців Ярослава і Володимира Тістиків.

Як повідомляв раніше ZAXID.NET, під час засідання сесії 25 березня депутати дозволили змінити цільове призначення чотирьох ділянок загальною площею 0,83 га на вул. Миколайчука з земель промисловості на землі громадської та житлової забудови. Земельні ділянки орендує фірма «Егіда-Львів» відомих львівських підприємців Ярослав та Володимир Тістики.

До проекту ухвали були зауваження директорки юридичного департаменту ЛМР Гелени Пайонкевич. Так, відповідно до детального плану території, одна із ділянок розташована в зоні Ж-4 (змішаної житлової забудови) і частково в зоні Р-3 (зона озеленених територій загального користування), де не передбачено будівництво та обслуговування багатоквартирних житлових будівників.

За ухвалу про виділення Тістикам землі під житлове будівництво під засідання сесії 25 березня проголосували 39 депутатів, проти голосувало 11 депутатів.

Міський голова Львова Андрій Садовий не підписав цю ухвалу та наклав на неї вето. Тепер цю ухвалу мають повторно винести на голосування сесії. Щоб подолати вето міського голови, депутатам необхідно набрати дві третини голосів.

Колишній депутат міської ради та мешканець мікрорайону Роман Іванців розповів ZAXID.NET, що мешканці виступають проти нового багатоквартирного будівництва в районі без розвитку інфраструктури.

«Звісна річ, що ми, як громада, не виступаємо проти будівництва як такого. Ми за конструктив, за розуміння того, що будівництво повинно в місті відбуватися, що повинно місто розвиватись. Але ключова вимога – що це будівництво багатоквартирних будинків повинно здійснюватися паралельно з розвитком інфраструктури мікрорайону. Тому ще у 2018 році громада провела слухання, де поставила питання про заборону багатоквартирного будівництва у мікрорайоні без розвитку інфраструктури. Йдеться про школу, дитсадок, облаштування додаткових виїздів з мікрорайону, паркінгів і дозвілля», – розповів Роман Іванців.

Він нагадав, що про будівництво багатоквартирного житла на вул. Миколайчука мова йшла ще кілька років тому, однак тоді будівництво припинили.

«У 2017-2018 роках, маючи оренду земельної ділянки під обслуговування свердловин, користувач цієї земельної ділянки почав підготовчі будівельні роботи для будівництва багатоквартирного будинку, вивісивши відповідний паспорт об’єкта. В силу наших звернень, у тому числі в Інспекцію Держархбудконтролю, ці всі речі були зупинені», – розповів Роман Іванців.

За даними платформи YouControl, ПП «Юридична компанія «Егіда-Львів» належить Володимиру та Ярославу Тістикам (по 42,5%) і їхній тітці Ніні Мичці (15%). Брати Тістики були депутатами від ВО «Свободи», Ярослав – Львівської міськради, Володимир – Львівської облради. Син Ярослава Тістика Ростислав є народним депутатом від «Слуги народу».