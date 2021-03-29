Компанія родини Тістиків отримала землю на вул. Миколайчука під будівництво житла

Відомі львівські підприємці брати Ярослав та Володимир Тістики отримали землю під будівництво житла на північній околиці Львова – на вул. Миколайчука. Депутати Львівської міської ради під час засідання сесії 25 березня змінили цільове призначення орендованих Тістиками ділянок з земель промисловості на землі громадської та житлової забудови.

Як повідомляють «Наші Гроші.Львів», компанія Ярослава та Володимира Тістиків «Егіда-Львів» орендує ділянки на вул. Миколайчука для обслуговування насосних свердловин. Ухвала, за яку проголовували депутати ЛМР, змінює цільове призначення землі і дозволяє орендувати ділянки площею 0,83 га вже для будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків. Ухвалою всі ділянки передаються в оренду «Егіда-Львів» до 23 квітня 2025 року. Компанія платитиме міській раді 1,3 млн грн за оренду в рік.

Згідно з даними державного реєстру нерухомості, фірмі «Егіда-Львів» належать об’єкти нерухомості на цих ділянках загальною площею 14,2 тис. м2.

Червоним кольором на карті позначені ділянки (0,2389 га, 0,2661 га, 0,2001 га, 0,1272 га), які отримала компанія «Егіда-Львів» під будівництво житла (фото «Наших Грошей.Львів»)

До проекту ухвали були зауваження директорки юридичного департаменту ЛМР Гелени Пайонкевич. Так, відповідно до детального плану території, одна із ділянок розташована в зоні Ж-4 (змішаної житлової забудови) і частково в зоні Р-3 (зона озеленених територій загального користування), де не передбачено будівництво та обслуговування багатоквартирних житлових будівників.

За ухвалу про виділення Тістикам землі під житлове будівництво під засідання сесії 25 березня проголосували 39 депутатів, проти голосувало 11 депутатів. Станом на понеділок, 29 березня, ухвала ще не з’явилась на сайті міськради, тому невідомо, чи підписав її міський голова.

За даними платформи YouControl, ПП «Юридична компанія «Егіда-Львів» належить Володимиру та Ярославу Тістикам (по 42,5%) і їхній тітці Ніні Мичці (15%). Брати Тістики були депутатами від ВО «Свободи», Ярослав – Львівської міськради, Володимир – Львівської облради. Син Ярослава Тістика Ростислав є народним депутатом від «Слуги народу». У березні минулого року Ярослав Тістик став першим підприємцем, який безкоштовно віддав свій готель «СВ» біля міської лікарні швидкої допомоги для проживання медиків.

Нагадаємо, нещодавно виконавчий комітет Львівської міської ради погодив містобудівні умови і обмеження на будівництво житлового комплексу на вул. Щурата. Забудовник планує звести 21 будинок різної поверховості.