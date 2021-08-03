Оновлений проект ЖК Tiffany apartments на вул. Пасічній, 84 у Львові

Забудовник ЖК Tiffany apartments на вул. Пасічній, 84 змінив проект, збільшивши кількість торгово-офісних приміщень замість житла. Раніше ДАБК оштрафувала забудовника на 700 тис. грн за суттєві відхилення від затвердженого виконкомом проекту житлового комплексу.

Як повідомляв ZAXID.NET, після затвердження виконкомом Львівської міськради містобудівних умов і обмежень забудовник ЖК Tiffany apartments» кардинально поміняв проект будівництва, зокрема площа житла з 7800 м² зросла на 13200 м². При цьому забудовник суттєво зменшив кількість торгово-офісних приміщень.

Після виявлення зміни проекту Львівська міська рада закликала не купувати квартири у ЖК Tiffany apartments, а міська ДАБК зупинила будівництво комплексу і наклала на компанію-забудовника «Мій дім» 700 тис. грн штрафу.

«Півроку витратили, щоб "переконати" забудовника і скоригувати проект. Врешті-решт ми фактично повернулись до початкових цифр. І що особливо важливо для міста – забудовник передбачає пільгове нічне паркування для мешканців будинків цього мікрорайону. Це було принциповою позицією, адже новий ЖК та офіси з’являться саме на місці великої парковки, де ставили авто львів’яни з навколишніх будинків», – повідомив 3 серпня заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач.

За оновленим проектом, який забудовник подав до міської ДАБК, офісні приміщення, як планувалося раніше, займатимуть 4400 м2, а житлові – 9260 м2. Для мешканців 160 квартир облаштують 228 паркомісць, а мешканці сусідніх будинків зможуть уночі паркуватися на території ЖК на пільгових умовах.

Оновлений проект ЖК Tiffany apartments на вул. Пасічній, 84 у Львові

Керівник міської ДАБК у Львові Тарас Павлишин повідомив ZAXID.NET, що забудовник всі приписи інспекції виконав і штрафи сплатив, а після коригування проекту – подав його до інспекції, аби внести зміни до дозволу ДАБК на початок будівельних робіт.

Зазначимо, що замовником будівництва є ПП «І.Куш», що, згідно з даними аналітичної системи YouControl, належить львів’янці Лесі Андрусяк. У 2018 році Леся Андрусяк отримала дозвіл на будівництво офісного центру на вул. Хлібній, а у жовтні 2019 року інша компанія Лесі Андрусяк ПП «Соната сервіс груп» отримала містобудівні умови і обмеження на будівництво 10-поверхівки на вул. Замарстинівській.