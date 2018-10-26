На Майорівці у Львові збудують офісний центр

На вул. Хлібній, 1 збудують триповерховий офісний центр

У п’ятницю, 26 жовтня, виконком Львівської міської ради погодив будівництво офісного центру на вул. Хлібній, 1. Зараз на цьому місці закинутий будмайданчик.

Виконком ЛМР погодив власниці ділянки на вул. Хлібній, 1 підприємиці Лесі Андрусяк містобудівні умови та обмеження на будівництво триповерхового офісного центру з парковкою. Максимальна висота будівлі – 13 м.

Зараз там є лише закинутий будівельний майданчик. Як йдеться у рішенні виконкому, незавершена будівля не підлягає реконструкції.

Додамо, що того ж дня виконком ЛМР погодив ще одне будівництво на Майорівці – на вул. Пасічній, 127 збудують логістичний центр з адміністративно-побутовим корпусом.