На вул. Пасічній у Львові збудують логістичний центр з адміністративною будівлею

На вул. Пасічній, 127 збудують логістичний центр

У п’ятницю, 26 жовтня, виконком Львівської міської ради погодив будівництво на вул. Пасічній логістичного центру з адміністративно-побутовим корпусом.

Виконком затвердив ТОВ «Львівська автобаза №1» містобудівні умови та обмеження на будівництво логістичного центру з адміністративно-побутовим корпусом на вул. Пасічній, 127, що неподалік від кільця Зелена – Луганська – Пасічна.

Логістичний центр збудують на ділянці площею 5,1 га. При цьому щільність забудови ділянки не повинна перевищувати 30%. Висота будівлі, за містобудівними та обмеженнями, не повинна перевищувати 8,3 м.

Функціональне призначення вказаної земельної ділянки – зона технопарків відповідно до плану зонування територій (зона КС-6).

ТОВ «Львівська автобаза №1» зареєстроване у Львові у серпні 2012 року та спеціалізується на роботі вантажного автотранспорту. Його засновниками є понад 30 осіб, але основна частка – понад 77% акцій підприємства належить львів'янину Ігорю Грицишину. Директором підприємства є Віктор Хом'як.

Додамо, що того ж дня виконком ЛМР погодив ще одне будівництво у цьому районі – на закинутому будмайданчику на вул. Хлібній, 1 зведуть офісний центр.