На вул. Пасічній у Львові збудують логістичний центр з адміністративною будівлею

ЕкономікаЮлія Лавришин, 26 жовтня6960

До теми

На вул. Пасічній у Львові збудують логістичний центр з адміністративною будівлею
фото Google Maps
На вул. Пасічній, 127 збудують логістичний центр

У п’ятницю, 26 жовтня, виконком Львівської міської ради погодив будівництво на вул. Пасічній логістичного центру з адміністративно-побутовим корпусом.

Виконком затвердив ТОВ «Львівська автобаза №1» містобудівні умови та обмеження на будівництво логістичного центру з адміністративно-побутовим корпусом на вул. Пасічній, 127, що неподалік від кільця Зелена – Луганська – Пасічна.

Логістичний центр збудують на ділянці площею 5,1 га. При цьому щільність забудови ділянки не повинна перевищувати 30%. Висота будівлі, за містобудівними та обмеженнями, не повинна перевищувати 8,3 м.

Функціональне призначення вказаної земельної ділянки – зона технопарків відповідно до плану зонування територій (зона КС-6).

ТОВ «Львівська автобаза №1» зареєстроване у Львові у серпні 2012 року та спеціалізується на роботі вантажного автотранспорту. Його засновниками є понад 30 осіб, але основна частка – понад 77% акцій підприємства належить львів'янину Ігорю Грицишину. Директором підприємства є Віктор Хом'як.

Додамо, що того ж дня виконком ЛМР погодив ще одне будівництво у цьому районі – на закинутому будмайданчику на вул. Хлібній, 1 зведуть офісний центр.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

На Майорівці у Львові збудують офісний центр ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук