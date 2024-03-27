За умовами договору, покупець має інвестувати в громаду 500 тис. гривень

Мурованська сільська рада у понеділок, 25 березня, провела аукціон з продажу комунальної землі площею майже 0,31 га в селі Мурованому. Ділянка призначена для будівництва готелів, офісних і торговельних будівель. Переможцем торгів стало ТОВ «Бест Логістик Груп», що належить львівському забудовнику Володимиру Фенику (будівельний холдинг Globus).

ТОВ «Бест Логістик Груп» запропонувало за земельну ділянку 1 млн 51 грн, тобто приблизно по 32 тис. грн або 840 доларів за сотку землі. Його конкурентом на торгах був ФОП Василь Кучер, який запропонував за землю 695 тис. грн за початкової ціни 681 тис. грн.

За умовами продажу, встановленими Мурованською сільською радою, покупець ділянки зобов’язується створити в Мурованській територіальній громаді не менше 200 робочих місць, інвестувати в соціально-культурну інфраструктуру громади 500 тис. грн, а також збудувати в громаді укриття.

Додамо, що село Муроване розташоване у Львівському районі приблизно за 10 км від Львова. У березні Мурованська сільрада продала львівському бізнесмену Олександру Свіщову 50 га земель промисловості в селі Ямпіль за майже 103 млн грн.

ТОВ «Бест Логістик Груп» засноване акціонерним товариством «Недиверсифікований закритий венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Магістрат Інвест», більшістю акцій якого володіє Володимир Феник, засновник будівельного холдингу Globus. Холдинг заснований у Львові у 2016 році і займається будівництвом житла преміум і комфорт-класу, логістичних терміналів, бізнес-центрів тощо.

У 2019 році «Бест Логістик Груп» і «Нова пошта» збудували сортувальний термінал «Нової пошти» у Львові. Перша компанія відповідала за зведення будівлі, друга – за обладнання. Нещодавно «Нова пошта» отримала дозвіл на викуп терміналу, що раніше орендувала, через компанію-правонаступницю «Бест Логістик Груп» «Нова девелопмент».