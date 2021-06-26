У новому колегіумі проживатимуть понад двісті осіб

У суботу, 26 червня, на території студмістечка Українського католицького університету відкрили та осв'ятили новий п’ятиповерховий колегіум з житловими кімнатами для студентів, гостьовими кімнатами та офісами. У будинку зможуть проживати понад 200 мешканців, написали на сайті УКУ.

Площа нового колегіуму більше 8 тис. м2 Значну частину першого поверху займає студентський простір, до якого матимуть доступ усі студенти УКУ. Там розміщені зони студентських клубів, ігрові кімнати, навчальні аудиторії, офіси деканату та студентського уряду, а також пральня та велика велостоянка. У колегіумі також облаштували центр абітурієнта УКУ.

Новий гуртожиток пристосований для комфортного проживання осіб із обмеженою мобільністю, а на кожному «студентському» поверсі є світлиця, кухня-вітальня. Новий і старий колегіуми об'єднані спільним переходом.

Осв'ятив студентський гуртожток митрополит Борис Гудзяк, на урочистості був пристуній міський голова Львова Андрій Садовий.

Як писав раніше ZAXID.NET, у 2018 році УКУ отримав дозвіл на будівництво нового гуртожитка на території студмістечка. Проект нового колегіуму розробили архітектори компанії AVR Development.

Загальний бюджет проєкту будівництва нового колегіуму УКУ становить близько 9 млн доларів. У цю суму входять витрати на проект: від розробки концепції та проєктування, до будівництва, оздоблення, благоустрою, обладнання та умеблювання, включно з побутовою технікою всередині в гуртожитку.

Серед жертводавців, які профінансували будівництво, «Концерн Галнафтогаз», «Ензим», «Нова Пошта», «Eко-Оптіма», Благодійний фонд Порошенка, ринок «Шувар», Dragon Capital, SoftServe, а також німецький і американський уряд.

Зазначимо, що на територію студмістечка УКУ, що розташоване між вул. Козельницькою та Стрийською, розбудовують із початку 2000-х. Нині там уже збудували Центр Андрея Шептицького, храм Святої Софії-Премудрості Божої, багатофункційний академічний корпус із трапезною і два колегіуми.