УКУ збудує новий студентський гуртожиток біля Стрийського парку

Новий колегіум УКУ матиме п'ять поверхів

Український католицький університет збудує студентський гуртожиток (колегіум). Відповідні містобудівні умови та обмеження у п’ятницю, 1 червня, затвердив виконавчий комітет Львівської міськради.

Згідно з містобудівними умовами і обмеженнями, на ділянці площею 3,96 га на вул. Стрийській, 29 Український католицькій університет збудує студентський гуртожиток. Максимальна висота будівель гуртожитку не може перевищувати 20,5 м.

Новий гуртожиток буде розташований на території УКУ поруч з першим корпусом гуртожитку, ближче до вул. Козельницької.

Місце, де буде розташований новий гуртожиток, позначене червоним кольором

Як розповів ZAXID.NET проректор з адміністрації та розвитку УКУ Мирослав Сеник, гуртожиток матиме п’ять поверхів загальною площею 8,4 тис. м2. Три поверхи будуть призначені безпосередньо для проживання близько 300 студентів, а ще два поверхи матимуть спортивну, робочу та інші зони.

Розпочати будівництво гуртожитку планують орієнтовно у вересні 2018 року, а завершити – у вересні 2020 року.

Наразі на вул. Козельницькій є студмістечко УКУ. Там вже розташований один колегіум для студентів, академічний корпус, «Львівська бізнес-школа» та трапезна, церква святої Софії та центр імені митрополита Андрея Шептицького, де розташовані студентська бібліотека, конференц-зали та громадський простір.

Зазначимо, що львівські університети починають все частіше будувати гуртожитки. Минулого тижня містобудівні умови та обмеження на будівництво гуртожитку на вул. Пасічній отримав ЛНУ ім. Івана Франка. Раніше «Львівська політехніка» розпочала будівництво гуртожитку на вул. Відкритій.