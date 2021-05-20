На новий колегіум УКУ зібрали 2,7 млн доларів. Список меценатів
Університет продовжує збір пожертв
Українські підприємці, нардепи та іноземні бізнесмени пожертвували на будівництво у Львові нового колегіуму Українського католицького університету близько, 2,7 млн доларів США. Ще 6,3 млн доларів взяли у кредит, тож УКУ закликає меценатів долучитися до фінансування приватного університету.
Загалом будівництво нового колегіуму загалом коштувало майже 9 млн доларів США. В цю суму входять витрати на саме будівництво, а також пов'язані з ним адміністративні витрати.
«6,3 млн. доларів – це сума кредиту від U.S. International Development Finance Corporation, решта – надходження від благодійників та фондів», – розповіла ZAXID.NET керівниця відділу інформації та маркетингу УКУ Вероніка Саврук.
Серед меценатів, які разом зібрали близько 2,7 млн доларів, – львівські та іноземні бізнесмени, благодійні фонди і пересічні львів'яни. На прохання ZAXID.NET адміністрація УКУ погодилася надати імена найбільших жертводавців:
- американська урядова програма USAID/ASHA – 536 тис. доларів;
- німецька католицька благодійна організація Renovabis – 495 тис. євро;
- «Фонд родини Загорій» (Катерина і Гліб Загорій) – 300 тис. доларів;
- інвестиційна компанія Dragon Capital (Томаш Фіала) – 200 тис. доларів;
- американський жертводавець Тері Ален (Tery Allen) – 150 тис. доларів;
- львівська ІT-компанія Soft Serve (Тарас Кицмей, Тарас Вервега, Олег Денис та Ярослав Любінець) – 100 тис. доларів;
- концерн «Галнафтогаз» (Віталій Антонов) – 100 тис. доларів;
- «Благодійний фонд Петра Порошенка» – 100 тис. доларів;
- «Нова Пошта» (В’ячеслав Клімов) – 60 тис. тис. доларів;
- львівська компанія «Еко-Оптіма» (Зіновій Козицький) – 50 тис. тис. доларів;
- Фонд пам'яті Богдана Зенона Климка (In memory of Bohdan Zenon Klymko, США) – 50 тис. доларів;
- «Берта Груп» (Олександр Бережанський) – 25 тис. доларів;
- львівська мережа магазинів «Рукавичка» (Богдан Козак) – 25 тис. тис. доларів;
- львівський оптовий ринок «Шувар» (Роман Федишин) – 25 тис. тис. доларів;
- львівська компанія «Ензим» (Олена Вовк) – 20 тис. тис. доларів;
- львівський підприємець Андрій Гаврилів (ПП «Адамас») – 20 тис. доларів;
- дніпровський підприємець Євген Яременко (ТОВ «Солар Стальконструкція») – 20 тис. доларів;
- американський жертводавець Тімоті Фланіган (Timothy Flanigan) – 20 тис. доларів;
- американський жертводавець Джефрі Дірк Вілсон (Jeffrey Dirk Wilson) – 15 тис. доларів;
- львівський бізнесмен Ярослав Хариш (компанія «Галавтосвіт») – 10 тис. доларів.
«Збір коштів триває, бо сума кредиту чимала, тож ми розраховуємо на підтримку жертводавців, фондів і людей доброї волі», – додає Вероніка Саврук. Кошти можна переказати на рахунок: Український католицький університет. р/рах. UA233253650000002600101703741 в ПАТ «Кредобанк», у м. Львів, вул. Сахарова, 80а ЄДРПОУ 20850999, МФО 325365 * Призначення платежу: добровільні пожертвування
Офіційне відкриття нового колегіуму на території студмістечка УКУ заплановане на 26 червня. У п'ятиповерховій будівлі площею понад 8,5 тис. м2 розмістили житлові кімнати для студентів університету, студентський центр, офісні блоки і гостьові кімнати.
На першому поверсі облаштували студентський центр із ігровими кімнатами, навчальними аудиторіями, деканатом студентського життя, Центр абітурієнта, пральню та підземну велопарковку. На житлових поверхах облаштували 114 одно-, дво- та трикімнатних блоків. Також в колегіумі є квартири для кураторів, фітнес-центр, кафе, готель для гостей.
Зазначимо, що студмістечко УКУ в районі вул. Козельницької та Стрийської розбудовують із початку 2000-х. Там уже збудували адміністративний корпус із аудиторіями та трапезною, перший колегіум та храм Святої Софії-Премудрості Божої, а у 2017 році відкрили Центр Шептицького.