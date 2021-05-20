У новому колегіумі облаштували кімнати для студентів, квартири для викладачів, стеденський центр та університетські офіси

Українські підприємці, нардепи та іноземні бізнесмени пожертвували на будівництво у Львові нового колегіуму Українського католицького університету близько, 2,7 млн доларів США. Ще 6,3 млн доларів взяли у кредит, тож УКУ закликає меценатів долучитися до фінансування приватного університету.

Загалом будівництво нового колегіуму загалом коштувало майже 9 млн доларів США. В цю суму входять витрати на саме будівництво, а також пов'язані з ним адміністративні витрати.

«6,3 млн. доларів – це сума кредиту від U.S. International Development Finance Corporation, решта – надходження від благодійників та фондів», – розповіла ZAXID.NET керівниця відділу інформації та маркетингу УКУ Вероніка Саврук.

Серед меценатів, які разом зібрали близько 2,7 млн доларів, – львівські та іноземні бізнесмени, благодійні фонди і пересічні львів'яни. На прохання ZAXID.NET адміністрація УКУ погодилася надати імена найбільших жертводавців:

«Збір коштів триває, бо сума кредиту чимала, тож ми розраховуємо на підтримку жертводавців, фондів і людей доброї волі», – додає Вероніка Саврук. Кошти можна переказати на рахунок: Український католицький університет. р/рах. UA233253650000002600101703741 в ПАТ «Кредобанк», у м. Львів, вул. Сахарова, 80а ЄДРПОУ 20850999, МФО 325365 * Призначення платежу: добровільні пожертвування

Офіційне відкриття нового колегіуму на території студмістечка УКУ заплановане на 26 червня. У п'ятиповерховій будівлі площею понад 8,5 тис. м2 розмістили житлові кімнати для студентів університету, студентський центр, офісні блоки і гостьові кімнати.

На першому поверсі облаштували студентський центр із ігровими кімнатами, навчальними аудиторіями, деканатом студентського життя, Центр абітурієнта, пральню та підземну велопарковку. На житлових поверхах облаштували 114 одно-, дво- та трикімнатних блоків. Також в колегіумі є квартири для кураторів, фітнес-центр, кафе, готель для гостей.

Зазначимо, що студмістечко УКУ в районі вул. Козельницької та Стрийської розбудовують із початку 2000-х. Там уже збудували адміністративний корпус із аудиторіями та трапезною, перший колегіум та храм Святої Софії-Премудрості Божої, а у 2017 році відкрили Центр Шептицького.