Будівництво нового кампусу УКУ тривали майже два роки

26 червня на території студмістечка приватного Українського католицького університету відкриють новий колегіум. Він поєднаний із першим спільним переходом та може розмістити більше 200 мешканців.

Як повідомляють на сайті УКУ, у новій 5-поверховій будівлі, площею понад 8 тис. м2 розмістяться житлові кімнати для студентів університету, Студентський центр УКУ – простір для навчання та дозвілля, а також офісні блоки й гостьові кімнати.

На першому поверсі облаштували Студентський центр із ігровими кімнатами, навчальними аудиторіями, деканатом студентського життя, Центр абітурієнта, пральня та велопарковка.

Другий та третій поверхи кампусу займають гостьові кімнати для студентів і кураторів. Загалом у новому колегіумі зможуть проживати понад 200 мешканців. На кожному студентському поверсі є світлиця і кухня-вітальня зі столиками та необхідною технікою для приготування їжі. Обидва колегіуми об'єднані спільним переходом, а між двома будівлями облаштували дворик.

Нагадаємо, що у 2018 році УКУ отримав дозвіл на будівництво нового гуртожитка на території студмістечка. Проект нового колегіуму розробили архітектори компанії AVR Development. Серед жертводавців, які профінансували будівництво, «Концерн Галнафтогаз», «Ензим», «Нова Пошта», «Eко-Оптіма», Благодійний фонд Порошенка, ринок «Шувар», Dragon Capital, SoftServe, а також німецький і американський уряд.

Зазначимо, що на територію студмістечка УКУ, що розташоване між вул. Козельницькою та Стрийською, розбудовують із початку 2000-х. Нині там уже збудували Центр Андрея Шептицького, храм Святої Софії-Премудрості Божої, багатофункційний академічний корпус із трапезною і два колегіуми