Будинок для працівників поліції збудують на вул. Студинського

На вул. Студинського у Львові збудують бага квартирний житловий будинок для працівників поліції. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради 14 червня.

Йдеться про забудову ділянки площею 0,23 га на вул. Студинського. Тут планують збудувати 8-9-поверховий будинок із вбудованими громадськими приміщеннями і підземним паркінгом, поруч із будинком облаштують місця для відпочинку. Кількість паркомісць буде перевищувати кількість квартир.

Як розповів головний архітектор Львова Антон Коломєйцев, будинок для поліцейських збудують у житловому мікрорайоні, який активно розбудовується. Зокрема на ділянці ліворуч уже збудована багатоповерхівка.

Нагадаємо, у мікрорайоні Під Голоском збудують новий відділок поліції. Крім цього, Головне управління Національної поліції у Львівській області збудує житловий комплекс на вул. Трускавецькій та передасть одне з приміщень під комунальну школу.