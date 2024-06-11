Новий райвідділ поліції побудують навпроти будинку №19 на вул. Під Голоском

У мікрорайоні під Голоском збудують новий відділок поліції. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради 11 червня.

Йдеться про забудову ділянки площею 0,38 га на вул. Під Голоском, навпроти будинку №19. Тут побудують відділок поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 загальною площею 1790 м2. Висота будівлі коливатиметься від одного до чотирьох поверхів.

«Будівля замикає квартал, а також обладнана підземним поверхом з влаштуванням укриттів. В одній частині є дворівнева будівля, в іншій – вона досягає чотирьох поверхів. Вона достатньо грамотно сидить і формує хороший публічний простір перед будівлею за рахунок суттєвого зміщення», – повідомили в департаменті архітектури.

Нагадаємо, Головне управління Національної поліції у Львівській області збудує збудує житловий комплекс на вул. Трускавецькій у Львові та передасть одне з приміщень під комунальну школу.