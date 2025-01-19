Цей коледж єдиний в Україні навчає вітражної справи

У Львові відкрили унікальний вітражний хаб, який працює у професійному коледжі прикладного мистецтва і дизайну. Цей коледж єдиний серед закладів професійної освіти готує фахівців із вітражної справи. У новому хабі студенти опановують не лише техніку створення дрібних ювелірних виробів, але й вчаться створювати великі вітражі для церков та інших будівель. Також майстри вітражу можуть працювати реставраторами.

Зараз у коледжі навчається 400 студентів, із них 100 – опановують вітражну справу. Вони вчаться розписувати скло, реставрувати його, випікати та піддавати термічній та холодній обробці, а також застосовувати це мистецтво у сучасному дизайні. У новому вітражному хабі встановили муфільні печі, шліфувальні машини, матувальні апарати та іншу професійну техніку.

Центр вітражного мистецтва поділяється на три відділення. У технологічній майстерні спікають, матують та здійснюють іншу обробку скла. У коморі зберігають обладнання, а в навчальному відділенні проводять практичні заняття.

«Львів – місто історичне, тому у закладі особливий акцент роблять на вітраж, на реставрацію історичних пам’яток. Також це популярна серед молоді спеціальність, адже хто опановує майстерність вітражу, далі може працювати ювеліром у будь-якій сфері. Обладнаний навчальний центр зі сучасною технікою дозволяє робити не лише дрібні ювелірні вироби, а й масштабні великі вітражі у храмах», – розповідає директорка коледжу прикладного мистецтва і дизайну Надія Обнявка.

Львівське вище професійне художнє училище готує фахівців за такими професіями:

«Живописець, вітражник»,

«Монтажник експозиції та художньо-оформлювальних робіт»,

«Реставратор декоративно-художніх фарбувань, маляр»,

«Реставратор виробів з дерева, столяр»,

«Флорист»,

«Столяр будівельний, паркетник»,

«Штукатур, лицювальник-плиточник»,

«Дизайн»,

«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація».

Облаштування сучасного професійного хабу коштувало 4,1 млн грн: 1,8 млн грн – державна субвенція; 700 тис. грн – кошти місцевого бюджету; 350 тис. грн – з обласного бюджету та 1,2 млн грн – власний внесок закладу. Загалом у Львові нещодавно відкрили навчально-виробничі хаби у трьох коледжах. За інформацією обласного департаменту освіти, нині на Львівщині діють вже 53 НПЦ, і це найбільша кількість новостворених освітніх просторів професійного навчання в Україні.

Фото коледжу, міськради та ЛОДА