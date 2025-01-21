Проєкти використають ддя ключових завдань держави

Кабінет міністрів України затвердив перелік науково-технічних експериментів, які отримають державне фінансування – загалом 186 млн гривень, повідомляє Міносвіти. Впродовж 2025-2026 років українські науковці працюватимуть над своїми розробками, що стануть корисними для виконання ключових державних завдань.

Зокрема, у найближчі роки новітні технології й інноваційні рішення впроваджуватимуться для:

посилення національної безпеки (11 розробок);

розвитку енергетики – створення технологій отримання водневого палива (1 розробка);

цифровізації та розвитку штучного інтелекту – аналізу великих обсягів даних, управління інформаційними процесами та ухвалення рішень щодо розвитку адміністративних, технологічних, виробничих та освітніх процесів (5 розробок);

сталого агровиробництва – подолання наслідків впливу бойових дій на землі сільськогосподарського призначення (1 розробка);

подолання наслідків екологічної катастрофи – відновлення після руйнування Каховської ГЕС та знищення Каховського водосховища (1 розробка);

розвитку сучасних медичних технологій – нових методів лікування й діагностики онкологічних захворювань, розвитку первинної, спеціалізованої, реабілітаційної медицини з використанням штучного інтелекту (3 розробки).

«Це новий рівень інтеграції науки в реальний сектор економіки, коли розробки — це не лише статті й теорії, а конкретні технології для оборони, медицини, екології та промисловості», – наголосили у МОН.