Уряд виділив 186 млн грн на наукові розробки: які проєкти отримали фінансування
Кабінет міністрів України затвердив перелік науково-технічних експериментів, які отримають державне фінансування – загалом 186 млн гривень, повідомляє Міносвіти. Впродовж 2025-2026 років українські науковці працюватимуть над своїми розробками, що стануть корисними для виконання ключових державних завдань.
Зокрема, у найближчі роки новітні технології й інноваційні рішення впроваджуватимуться для:
посилення національної безпеки (11 розробок);
розвитку енергетики – створення технологій отримання водневого палива (1 розробка);
цифровізації та розвитку штучного інтелекту – аналізу великих обсягів даних, управління інформаційними процесами та ухвалення рішень щодо розвитку адміністративних, технологічних, виробничих та освітніх процесів (5 розробок);
сталого агровиробництва – подолання наслідків впливу бойових дій на землі сільськогосподарського призначення (1 розробка);
подолання наслідків екологічної катастрофи – відновлення після руйнування Каховської ГЕС та знищення Каховського водосховища (1 розробка);
розвитку сучасних медичних технологій – нових методів лікування й діагностики онкологічних захворювань, розвитку первинної, спеціалізованої, реабілітаційної медицини з використанням штучного інтелекту (3 розробки).
«Це новий рівень інтеграції науки в реальний сектор економіки, коли розробки — це не лише статті й теорії, а конкретні технології для оборони, медицини, екології та промисловості», – наголосили у МОН.