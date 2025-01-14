Аліна Федорчук змагатиметься у категорії серед конкурсантів з докторським ступенем

Викладачка Львівської політехніки Аліна Федорчук пройшла у фінал міжнародного конкурсу CLGE Young Surveyors’ Contest із науковою роботою «Методологія покращення точності ГНСС-нівелювання на основі локальної корекції висот глобальних моделей геоїда». Аліна Федорчук працює на кафедрі вищої геодезії та астрономії Інституту геодезії Національного університету «Львівська політехніка».

«Аліна Федорчук стала фіналісткою престижного міжнародного конкурсу CLGE Young Surveyors’ Contest у категорії PhD (докторів філософії). Вперше в історії України наша представниця досягла фіналу цього конкурсу, який об’єднує найкращих молодих геодезистів світу», – повідомляє Львівська політехніка.

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На конкурс подали 44 заявки з різних країн, у фінал пройшло шість. Журі конкурсу відзначило наукову роботу Аліни Федорчук. Переможців конкурсу оголосять восени.