Школярки досліджують поліуретани як ізоляційні матеріали

Американське журі обрало проєкти конкурсу школярів, які 2025 року відправлять у космос. Однією з переможців є робота школярок зі Сколе на Львівщині. Це вже другий проєкт учнів сколівської школи №2, який відбирають для космічних досліджень. Вчительку хімії у цій школі і наукову наставницю учениць Ларису Романишин торік відзначили на Global Teacher Prize. Вона розповіла ZAXID.NET про нове дослідження своїх учениць.

9-класниця Марія Поясник та 10-класниця Христина Яремінець зі сколівської школи №2 імені Стефанії Вітрук працюють над експериментом «Виготовлення поліуретанів із відновлюваної сировини для застосування як ізоляційних матеріалів у космонавтиці».

«Поліуретани мають пінисту структуру і їх можна використовувати як теплоізоляційний матеріал. Кожен космічний корабель, який летить на орбіту, несе на борті, в обшивці кілька тонн поліуретану. Тому наш проєкт дуже зацікавив американців. А новизна його в тому, що він екологічний, виготовляється з відновлюваної сировини», – пояснила ZAXID.NET Лариса Романишин.

Як повідомили у Малій академії наук, першу перемогу цей науковий проєкт здобув на всеукраїнському конкурсі шкільних космічних експериментів SSEP, який відбувався з вересня до листопада 2024 року. 30 шкільних команд України змагалися за можливість відправити мінілабораторії для дослідження в умовах мікрогравітації на міжнародну космічну станцію. Експеримент сколівчанок увійшов до переліку дев’яти фіналістів конкурсу.

Після того, у листопаді-грудні 2024 року експерименти фіналістів оцінювали американське журі з NCESSE та SSEP. Перемогу здобув сколівський проєкт та експеримент кропивницьких учениць «Дослідження впливу мікрогравітації на пророщування бобових рослин». Ці два проєкти запустять у космос наприкінці 2025 року.

Лариса Романишин зазначила, що один з матеріалів, який використовують для експерименту дуже дорогий. Те, що школяркам дали у політехніці, вже закінчився. Для продовження і завершення експерименту треба купити 20 г одного реактиву. Його вартість – 730 доларів. Вчителька звертається до потенційних спонсорів з проханням підтримати науковий проєкт учениць.

Нагадаємо, 4 листопада у космос запустили ракету SpaceX-31, на борту якої був експериментальний зразок проєкту з дослідження мікрогравітації учениць тієї ж сколівської школи №2 імені Стефанії Вітрук. Школярки Вікторія Кавчак і Вікторія Батько займалися дослідженням гідрогелів біомедичного призначення.

Лариса Романишин розповіла, що цей експеримент вже повернувся на Землю. «Ми його скоро отримаємо і наступного тижня вже будемо проробляти з ним експерименти, досліджувати, в чому різниця між гідрогелем, який перебував на орбіті, і з лабораторії. Будемо порівнювати їхні хімічні властивості і побачимо, як вплинула гравітація на цей процес», – додала науковиця.