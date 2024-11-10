Ракета SpaceX-31, на борту якої проєкт школярок з Львівщини

З мису Канаверал у штаті Флорида 4 листопада запустили ракету SpaceX-31, на борту якої був експериментальний зразок проєкту з дослідження мікрогравітації школярок Вікторія Кавчак і Вікторія Батько зі Сколівського ЗЗСО І-III ступенів № 2 імені Стефанії Вітрук. Пресслужба Міністерства освіти України розповіла, що школярки займаються в Малій академії наук та є переможницями Всеукраїнського конкурсу шкільних космічних експериментів SSEP.

«Експеримент команди має назву "Одержання гідрогелів біомедичного призначення в умовах мікрогравітації". Це вже втретє, коли проєкт вихованців МАН полетів у космос», – розповіли в МОН.

У коментарі «Суспільному» школярки Вікторія Кавчак і Вікторія Батько, які кілька місяців працювали над проєктом, розповіли, що проводили експерименти у лабораторії Львівської політехніки. Вони створили мінілабораторію з експериментальними речовинами.

«Ми обрали саме гідрогелі, тим паче вони зараз в Україні їх активно використовують через з війну. За допомогою них можна зупинити кровотечу, а також загоїти різні рани», – сказала Вікторія Кавчак.

Вікторія Батько додала, що на Міжнародній космічній станції астронавти досліджуватимуть їхні гідрогелі.