Наносупутник запустять з мису Канаверал у США ракетою SpaceX

У вівторок, 3 січня, у США виведуть на орбіту Землі наносупутник PolyITAN-HP-30, який створили науковці Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського до 30-річчя Незалежності України. Про це повідомило Міністерство освіти і науки України.

«Після виведення на заплановану орбіту наносупутник забезпечить реалізацію наукового експерименту з дослідження ефективності функціонування теплових труб (heat pipes) різних конструкцій як основного елемента систем термостабілізації космічних апаратів», – повідомили в МОН.

Наносупутник розробили за бюджетні кошти науковці КПІ ім. Ігоря Сікорського. Фінансування та технічне забезпечення виведення космічного апарата в космос взяла на себе спіноф-компанія Технічного університету Делфт (Нідерланди). Доправила його у Сполучені Штати Америки компанія «Боїнг Україна», а Державне космічне агентство України допомогло з логістикою та експортом.

Запустять супутник ракетою-носієм Falcon-9 від компанії SpaceX з мису Канаверал у США. За цим можна буде спостерігати на офіційному ютуб-каналі КПІ. Початок трансляції о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, у листопаді у США успішно запустили ракету-носій середнього класу «Антарес» з українськими комплектуючими.