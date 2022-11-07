Ракета вивела на орбіту автоматичний вантажний транспортний корабель Cygnus

У США відбувся успішний запуск ракети-носія середнього класу «Антарес». Він став першим цього року. Основну конструкцію першого ступеня розробило «Конструкторське бюро «Південне» у кооперації з низкою українських підприємств. Про це у понеділок, 7 листопада, повідомило Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

Ракета вивела на орбіту автоматичний вантажний транспортний корабель Cygnus, на борту якого 3729 кг корисного вантажу NASA для Міжнародної космічної станції (МКС). Стикування з МКС заплановано на 9 листопада.

«7 листопада о 12:32 за київським часом із Центру космічних польотів на острові Воллопс (штат Вірджинія, США) відбувся перший у 2022 році пуск ракети-носія середнього класу «Антарес», – розповіли в міністерстві.

Ракета-носій «Антарес» складається з двох ступенів. Основну конструкцію першого ступеня розробило ДП «КБ «Південне» та виготовило ДП «ВО ПМЗ» у кооперації з українськими підприємствами «Хартрон-АРКОС» (Харків), «Київприлад» (Київ), «Хартрон-ЮКОМ» (Запоріжжя), ТОВ «ЧЕЗАРА ТЕЛЕМЕТРІЯ», «РАПІД» (Чернігів) та iншими на замовлення корпорації Northrop Grumman (США).

Зазначається, що у межах програми «Антарес» українська сторона виконала весь комплекс робіт з проектування, відпрацювання та виготовлення матеріальної частини основної конструкції першого ступеня для ракети-носія.

Підготовку PH «Антарес», її випробування та пуск було проведено за участю фахівців ДП «КБ «Південне», ДП «ВО ПМЗ» та НВО «Хартрон-АРКОС». На ДП «КБ «Південне» фахівці підприємства в режимі реального часу здійснювали технічну підтримку пуску, прийом та обробку телеметричної інформації та забезпечили виконання всіх операцій у своєму секторі відповідальності.

Також у міністерстві повідомили, що з 2013 року ракета-носій «Антарес» стартувала 17 разів, 16 з них – успішно.