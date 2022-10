Фахівці Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) отримали підтвердження того, що перша спроба людства вплинути на траєкторію космічних тіл закінчилася успіхом. Космічний корабель DART, який 26 вересня врізався в астероїд Діморфос, зміг змінити його траєкторію, повідомили у NASA.

Розрахунки науковців підтвердили, що зіткнення DART з Діморфосом змінило його орбіту навколо великого астероїда Дідімос на 32 хвилини у перерахунку на час оберту. До зіткнення Діморфос проходив повне коло навколо Дідімоса за 11 годин і 55 хвилин, а після зіткнення – за 11 годин і 23 хвилини.

Ціллю DART став астероїд-місяць Діморфус – невеликий астероїд діаметром 160 метрів, який обертається навколо більшого астероїда заввишки 780 метрів під назвою Дідімос. Галактичне зіткнення сталося з астероїдом, який не був небезпечний для Землі, на відстані 9,6 млн кілометрів. Зонд врізався в нього на швидкості 22500 км/год.

Сам космічний апарат вагою 570 кілограмів, не більший за торговий автомат із двома прямокутними сонячними батареями, пише Reuters.

NASA транслювала зіткнення, яке відбулося через 10 місяців після запуску DART, у прямому ефірі.

Як повідомляється, початково в NASA очікували, що їм вдасться скоротити орбітальний шлях Діморфоса довкола Дідімоса на 10 хвилин. Водночас успішною місія могла б вважатися навіть у випадку, коли орбітальний шлях був скорочений на щонайменше 73 секунди. У підсумку DART перевершив цей мінімальний контрольний показник більш ніж у 25 разів.

У NASA наголосили, що це перший штучний випадок зміни руху космічного тіла в історії, і назвали досягнення «переломним моментом для захисту планети та всього людства».

