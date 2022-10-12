На знімку зафіксовані уламки, які злетіли з поверхні астероїда після того, як 26 вересня в нього навмисно врізався космічний корабель DART

Фахівці Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) отримали підтвердження того, що перша спроба людства вплинути на траєкторію космічних тіл закінчилася успіхом. Космічний корабель DART, який 26 вересня врізався в астероїд Діморфос, зміг змінити його траєкторію, повідомили у NASA.

Розрахунки науковців підтвердили, що зіткнення DART з Діморфосом змінило його орбіту навколо великого астероїда Дідімос на 32 хвилини у перерахунку на час оберту. До зіткнення Діморфос проходив повне коло навколо Дідімоса за 11 годин і 55 хвилин, а після зіткнення – за 11 годин і 23 хвилини.

Ціллю DART став астероїд-місяць Діморфус – невеликий астероїд діаметром 160 метрів, який обертається навколо більшого астероїда заввишки 780 метрів під назвою Дідімос. Галактичне зіткнення сталося з астероїдом, який не був небезпечний для Землі, на відстані 9,6 млн кілометрів. Зонд врізався в нього на швидкості 22500 км/год.

Сам космічний апарат вагою 570 кілограмів, не більший за торговий автомат із двома прямокутними сонячними батареями, пише Reuters.

NASA транслювала зіткнення, яке відбулося через 10 місяців після запуску DART, у прямому ефірі.

Як повідомляється, початково в NASA очікували, що їм вдасться скоротити орбітальний шлях Діморфоса довкола Дідімоса на 10 хвилин. Водночас успішною місія могла б вважатися навіть у випадку, коли орбітальний шлях був скорочений на щонайменше 73 секунди. У підсумку DART перевершив цей мінімальний контрольний показник більш ніж у 25 разів.

У NASA наголосили, що це перший штучний випадок зміни руху космічного тіла в історії, і назвали досягнення «переломним моментом для захисту планети та всього людства».

Don't want to miss a thing? Watch the final moments from the #DARTMission on its collision course with asteroid Dimporphos. pic.twitter.com/2qbVMnqQrD — NASA (@NASA) September 26, 2022

Більшість шляху космічний апарат пролетів під дистанційним управлінням керівників польотів NASA, але в останні години перед зіткненням ним керувала автономна бортова навігаційна система. Зрештою DART врізався в астероїд зі швидкістю у 24 тис.. кілометрів за годину.

Вартість місії становить 330 млн доларів, а її розробка тривала близько семи років.

Хоча удар був очевидним одразу, оскільки радіосигнал DART раптово припинився, науковцям були потрібні дні або навіть тижні, щоб визначити, наскільки змінився шлях астероїда. За своєю суттю DART є безпрецедентним успіхом для захисту планети, але це також місія єдності з реальною користю для всього людства, сказав адміністратор NASA Білл Нельсон.