Майкла Глосса ліквідували ще у 2024 року на Донеччині

У Центральному розвідувальному управлінні США підтвердили загибель сина заступниці директора відомства з цифрових інновацій ЦРУ Майкла Глосса. У ЦРУ повідомили, що він мав проблеми з психічним здоров’ям та не уточнили, на чиєму боці він воював – напередодні стало відомо, що він підписав контракт з російською армією.

У суботу, 26 квітня у ЦРУ підтвердили, що син чиновниці управління Джуліани Галліни Майкл Глосс загинув минулого року «під час бойових дій у конфлікті в Україні», передає NBS News. За даними представника ЦРУ, Галліна та її родина «пережили неймовірну особисту трагедію навесні 2024 року».

У ЦРУ зазначили, що Майкл Глосс мав проблеми із психічним здоров’ям. На чиєму боці воював 21-річний син чиновниці, в управлінні не уточнили.

«ЦРУ вважає смерть Майкла приватною сімейною справою родини Глосс, а не питанням національної безпеки. Вся родина ЦРУ розбита серцем через свою втрату», – повідомив речник ЦРУ.

Згідно з некрологом, опублікованим родиною минулого року, Глосс помер «під час подорожі Східною Європою», але не згадав про Росію чи війну в Україні.

Нагадаємо, 25 квітня російське видання «Важные истории» повідомило, що на війні проти України ліквідували сина заступниці директора з цифрових інновацій. Майкл Глосс воював у складі 137-го рязанського полку Повітряно-десантних військ Росії, та помер під час наступу на Донеччину. За даними друзів Глосса, він пішов на війну проти України, щоб отримати громадянство Росії, а потім знайти там інвестора для свого проєкту – будівництво інфраструктури для окиснення води у надкритичному стані, щоб «покінчити з екологічним забрудненням та пов'язаними із цим смертельними хворобами»

Майкл Глосс народився у 2002 році у сім’ї військових. Його мати Джуліан Глосс понад 30 років працювала в розвідці, служила у ВМС, а зараз обіймає посаду заступниці директора ЦРУ з цифрових інновацій. Батько Ларрі Глосс – ветеран ВМС, наразі очолює компанію, що розробила програмне забезпечення для НАТО та уряду США.