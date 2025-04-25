На Донеччині загинув син чиновниці ЦРУ, який воював проти України

На війні проти України ліквідували сина заступниці директора з цифрових інновацій у Центральному розвідувальному управлінні США. Майкл Глосс помер на Донецькому напрямку. Про це повідомило російське видання, яке спеціалізується на журналістських розслідуваннях «Важные истории».

Майкл Глосс народився у 2002 році у сім’ї військових. Його мати Джуліан Глосс понад 30 років працювала в розвідці, служила у ВМС, а зараз обіймає посаду заступниці директора ЦРУ з цифрових інновацій. Батько Ларрі Глосс – ветеран ВМС, наразі очолює компанію, що розробила програмне забезпечення для НАТО та уряду США.

Мати Майкла Глосса Джуліан Глосс

Після школи Майкл вступив до College of the Atlantic, де вивчав взаємозвʼязок між людиною та природою. Майкл Глосс був екоактивістом та пацифістом. Під час навчання брав участь у кліматичних протестах та мітингах проти заборони абортів. У 2023 році він перервав навчання та поїхав подорожувати світом. Він відвідав Італію та Туреччину. У Стамбулі отримав російську візу та відправився подорожувати Росією. Майкл побував у Таганрозі, Владикавказі, Волгограді та Москві.

Майкл Глосс на кліматичному протесті у США

Знайомі Майка розповідають, що у Росії в нього були проблеми з грошима, оскільки він не міг вивести їх з американських рахунків. За тиждень до закінчення російської візи Майкл розповідав, що планує вирушити у Братиславу або Відень. Однак вже через кілька днів, 5 вересня 2023 року, він опинився в московському центрі вербування російської армії. Звідти американця направили до навчального центру «Авангард» у Підмосков'ї, де він перебував разом з найманцями з Непалу та Китаю. Після двотижневої підготовки американця вивезли до військової частини, він потрапив до 137-го рязанського полку Повітряно-десантних військ Росії. Своїм друзям Майкл сказав, що працює в Росії та збирає гроші на подорож до Африки.

Майкл Глосс на службі в російській армії

Востаннє Глосс заходив у застосунок Telegram 14 березня 2024 року, а через два тижні 137-й полк почав наступ на українські позиції на Донеччині. Майкл помер 4 квітня 2024 року, про це його родину сповістила російська влада. Точні обставини загибелі американця наразі невідомі. Похорон Майкла в США відбувся 21 грудня 2024 року, через вісім місяців після його смерті.

Родина Глосса опублікувала некролог, у якому написала, що «зі своїм благородним серцем і духом воїна Майкл виковував свій шлях героя, коли він трагічно загинув у Східній Європі 4 квітня 2024 року». Про те, що Майкл воював на боці Росії проти України у некролозі не зазначили.

Друзі Майкла розповіли російському виданню, що він пішов на війну проти України, щоб отримати громадянство Росії, а потім знайти там інвестора для свого проєкту – будівництво інфраструктури для окиснення води у надкритичному стані, щоб «покінчити з екологічним забрудненням та пов'язаними із цим смертельними хворобами». Водночас інші співрозмовники журналістів кажуть, що їм було важко повірити в участь Майкла у війні проти України, оскільки вважали його доброю та чуйною людиною.

«Намагатися покінчити з екологічним забрудненням, йдучи на війну, яка сама по собі створює стільки токсичних відходів – від виробництва зброї до її застосування – це, на мою думку, все одно що сексуально задовольняти себе перед дзеркалом», – сказав один зі знайомих Майкла.

Нагадаємо, раніше «Важные истории» писали про те, що у повномасштабній війні проти України на боці Росії воюють найманці щонайменше із 48 країн. Лише в Москві з квітня 2023 року до травня 2024 року на війну проти України могли завербувати понад 1500 іноземців з Європи, Азії, Африки та США.